“Dijeron que no quería al país”: así trataron al arquero de Ecuador por cambiar su camiseta con Lionel Messi

En el cierre de la reciente doble Fecha Fifa, que marcó el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se desató una controversia en Ecuador que dio mucho de qué hablar. La polémica surgió después de la derrota por 1-0 ante Argentina en el primer día de las clasificatorias, cuando el arquero de la selección ecuatoriana, Hernán Galíndez, decidió intercambiar camisetas con la estrella argentina, Lionel Messi.

Esta inusual acción no fue bien recibida por algunos aficionados y parte de la prensa, quienes arremetieron contra el arquero de la Tri. Sin embargo, después de la victoria por 2-1 sobre Uruguay en Quito, Galíndez tuvo la oportunidad de responder a sus críticos.

Hernán Galíndez salió bien librado de la jugada. | Foto: AP

Galíndez, quien nació en Argentina pero se nacionalizó ecuatoriano después de un exitoso paso por la Universidad Católica de Ecuador, ha estado en la selección desde 2021, acumulando 18 partidos en la portería de Ecuador, incluyendo los tres encuentros en el Mundial de Qatar.

El portero expresó su descontento por las críticas hacia sus orígenes y su compromiso con Ecuador, a pesar de no haber nacido en el país: “Me puso mal que algunos digan que no quiero a este a país, que me dejé hacer gol... Vivo en Ecuador hace 12 años y creo que he demostrado bastante respeto y cariño por este país. Siempre van por el lado de que no nací acá y contra eso no puedo luchar”.

“Resigné muchísimo dinero el año pasado para regresar a Ecuador y poder estar en el Mundial. Que me critiquen porque pude haber hecho algo más en algún gol está bien y no pasa nada, pero cuando se meten con mi nacionalidad no me gusta. Luché mucho para ser ecuatoriano, no me voy a olvidar nunca del día que lo conseguí”, agregó el guardameta.

Uno de los periodistas más críticos fue Álvaro Morales, reconocido por sus comentarios controversiales sobre Messi durante el Mundial de Qatar, en el que se consagró campeón y fue nombrado el mejor jugador del torneo. Morales instó a la federación, el cuerpo técnico y los jugadores ecuatorianos a expulsar a Galíndez de la selección por su gesto hacia Messi.

‘’Hubo periodistas que llegaron a decir que no quería al Ecuador por cambiarle la camiseta a Messi. Yo sabía que iba a recibir críticas pero no me importó ya que vi la alegría de mi hijo de seis años. Que me critiquen por como atajo, pero no por mi nacionalidad”, sostuvo Galíndez.

Hernán Galíndez en el Mundial de Qatar 2022 con Ecuador. | Foto: Getty Images

Una rivalidad de 30 años

Este intercambio de camisetas entre Galíndez y Messi esconde una historia que se remonta a los inicios del guardameta en el club infantil Estrella Juniors, en las ligas amateurs de Santa Fe, Argentina. En un torneo amistoso organizado por Tiro Suizo, se enfrentó a la categoría 87 de Newell’s, donde jugaba Messi. En esa ocasión, Galíndez y su equipo lograron detener el dominio de los jóvenes talentos de Newell’s y se coronaron campeones.

Con el paso de los años, Galíndez y Messi siguieron caminos separados en el mundo del fútbol, con Messi uniéndose al Barcelona de España y Galíndez desarrollando su carrera en Ecuador antes de nacionalizarse. Sin embargo, ambos futbolistas se reencontraron en la selección ecuatoriana bajo la dirección del entrenador, Gustavo Alfaro, quien había trabajado con Galíndez en Rosario Central en Argentina.

La polémica en torno al intercambio de camisetas entre Hernán Galíndez y Lionel Messi ha generado un intenso en suelo ecuatoriano. Galíndez, a pesar de las críticas, sigue siendo un pilar importante en la portería de la Tri.