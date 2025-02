Dijo que se parece a Modrić: esta fue la inesperada declaración de figura de la Liga BetPlay

El gran héroe de los penales fue el arquero Harlen Castillo. “Estoy feliz porque luché, he luchado y seguiré luchando. Desde que era niño siempre he buscado hacerme grande en el fútbol, esto se lo dedico a mi mamá que está en el cielo.Muchos compañeros me dicen que soy arquero de finales, cuando nos reunimos antes de los penales les dije que iba a coger dos nuevamente y gracias a Dios se nos dio”, dijo en Wins Sports.