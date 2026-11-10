Dimayor confirmó los horarios de la fecha 19 en la Liga BetPlay: siete partidos en simultáneo

Este sábado, 14 de noviembre, se definirán los últimos dos clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay. Dimayor confirmó que serán siete partidos en simultáneo a las 3:30 de la tarde, todos ellos con transmisión a través de Win Sports.

Notificación oficial de Conmebol para Atlético Nacional y otros cuatro clubes de Sudamérica

Los otros tres compromisos que no tienen mayor influencia en el grupo de los ocho se disputarán entre jueves y viernes. Esta es la programación oficial:

Jueves 12 de noviembre

Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla - 5:00 p. m.

Llaneros vs. Boyacá Chicó - 7:00 p. m.

Viernes 13 de noviembre

Internacional de Bogotá vs. Santa Fe - 8:30 p. m.

Sábado 14 de noviembre

Millonarios vs. Alianza FC - 3:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. América de Cali - 3:30 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares - 3:30 p. m.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - 3:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Once Caldas - 3:30 p. m.

- Águilas Doradas vs. Independiente Medellín - 3:30 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza - 3:30 p. m.

En su comunicado oficial, Dimayor explicó que “el encuentro entre Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe se jugará en un horario distinto, ya que a la fecha, el equipo cardenal ya se encuentra clasificado, pero no tiene posibilidades matemáticas de ser cabeza de grupo”.

Además de los dos cupos que quedan por definir, también está en juego el segundo lugar de la tabla. “Debemos recordar que la posición 1 y 2 de la tabla de posiciones del todos contra todos cuenta con unos beneficios deportivos, entre ellos ser cabezas de serie en los Grupos A y B respectivamente. Los equipos clasificados de la posición 3 a la 8 serán sorteados aleatoriamente para la conformación final de los mismos”, explicó la entidad.

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Dos cupos para cinco aspirantes

En este momento hay seis clubes con si tiquete asegurado a los cuadrangulares: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

Los cupos restantes le pertenecen a Millonarios y Once Caldas, que dependen de sí mismos para estar en la ‘fiesta de fin de año’. Detrás de ellos vienen Deportes Tolima, Águilas Doradas e incluso el Cúcuta Deportivo, que quedó con mínimas posibilidades tras su derrota frente a Junior.

¿Cuándo es el sorteo de cuadrangulares?

Una vez se conozcan los ocho clasificados, Dimayor realizará el sorteo de la próxima fase y dejará claro el camino para cada uno de los aspirantes al título. Nacional es el único que ya tiene asegurada su posición como cabeza de serie del grupo A.

El sorteo se llevará a cabo sobre las 5:45 p. m. del sábado, es decir, justo después de que finalicen los partidos.