Dimayor respondió al Cali sobre sanción a Teo Gutiérrez | ¿Juega el clásico ante América?

Deportivo Cali y América de Cali llevarán a cabo durante este fin de semana uno de los duelos más importantes en la fecha 10 de la Liga BetPlay 2022-I. El clásico del Valle de Cauca medirá a los dos conjuntos en presentes similares, ambos con necesidad de ganar.

Sin embargo, el cuadro azucarero no podrá tener a una de sus figuras en el ataque, Teófilo Gutiérrez, quien fue confirmado como suspendido para este duelo, a pesar de que en días pasados la directiva del equipo verdiblanco había impuesto una apelación ante la Dimayor, para salvar al jugador barranquillero de dicha ausencia. Aunque era esperanzador el panorama, el mayor ente del fútbol en Colombia decidió este viernes dar por cerrado el caso y mantener el castigo impuesto al atacante, que no podrá estar por dos fechas con el equipo verde.

A través de una nueva resolución, el ente organizador del FPC dio las razones para considerar que se debía mantener la sanción al atacante del Deportivo Cali.

Conoce la Resolución No. 012, mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve 👉 link 👇https://t.co/hEDSDGgT9W pic.twitter.com/cV8EUQ1CWI — DIMAYOR (@Dimayor) March 4, 2022

“Este Comité: 1. No concede el recurso de apelación formulado por la Asociación Deportivo Cali, por resultar improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CDU de la FCF.

2. Da trámite al recurso como recurso de reposición, en los términos del numeral 1.

3. No se repone, por las razones expuestas, la sanción contenida en el artículo 16.º de la Resolución No. 011 de 2022, mediante el cual se sanciona a Teófilo Gutiérrez, jugador del registro de la Asociación Deportivo Cali con dos (2) fechas de suspensión y dos millones de pesos ($2.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 2.ª fecha de la Superliga BetPlay Dimayor 2022, en contra del club Deportes Tolima S. A.”.

Teófilo Gutiérrez, jugador del Deportivo Cali. - Foto: Dimayor

Opiniones divididas se han generado desde que se conoció la noticia, y este viernes que se ratifica continúa el sinsabor, luego de que parte de los seguidores del fútbol nacional, consideran que el castigo impuesto al atacante del Cali fue injusto. Uno que se refirió al tema, sorprendiendo con lo dicho, fue Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali durante la última rueda de prensa.

“Sinceramente lo lamento porque creo que Teófilo le trae al juego su riqueza técnica, creatividad, malicia y, aunque a veces no estoy de acuerdo, la disfruto, como disfruto competir contra Vázquez y los jugadores habilidosos, creativos y contra un gran equipo como es el deportivo Cali. La verdad, es una lástima, no solamente para ellos, sino para el espectáculo, por el juego de no poder contar con los cracks que hacen la gran diferencia”, sentenció el dueño del banquillo escarlata.

Programación fecha 10 de la Liga BetPlay

4 de marzo

Once Caldas vs. Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

5 de marzo

Junior FC vs. Unión Magdalena

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

Deportivo Cali vs. América de Cali

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Palmaseca

Televisión: Win+

La Equidad vs. Patriotas FC

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports/Win+

6 de marzo

Alianza Petrolera vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+

Independiente Santa Fe vs. Millonarios FC

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

7 de marzo

Cortuluá vs. Deportes Tolima

Hora: 7:40 PM

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Win/Win+

8 de marzo

Águilas Doradas vs. Envigado FC

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports/Win+

Jaguares FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 7:35 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports/Win+