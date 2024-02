Dimayor toma insólita decisión contra hinchas de Nacional que incendiaron el Atanasio Girardot

Por su parte, la Dimayor tomó una insólita decisión: la máxima autoridad del fútbol colombiano decidió archivar el caso, por lo que no sancionó a la hinchada ni al equipo. Por el contrario, envió un mensaje para vivir el fútbol en paz. Lo hizo por medio de la resolución que corresponde a la sexta jornada de la Liga BetPlay y que publicó este miércoles 14 de febrero.

En el informe, la Comisión Disciplinaría de la Dimayor explicó que no realizó ninguna sanción debido a que “ no se puede acreditar el elemento de la tipicidad de la infracción”, esto pese a que el árbitro central y el delegado del partido reportaron lo sucedido en la planilla correspondiente.

“El Comité decidió el archivo y cierre del procedimiento disciplinario, una vez valorado el informe presentado por el árbitro del partido logrando constatar que no se puede acreditar el elemento de la tipicidad de la infracción” , indica la resolución.

“Hace un llamado no solo a los ciudadanos para que disfruten las competencias que organiza la Dimayor en paz, sino también a los clubes de fútbol para que adelanten campañas educativas e informativas que propendan por la unión y el disfrute en familia del espectáculo del fútbol”, señaló.

Nacional no se salvó del todo

A pesar de la decisión, Nacional no se salvó por completo debido a que la Dimayor lo sancionó por un hecho que se registró en el partido contra Once Caldas, válido por la tercera fecha. En esa ocasión, los recogepelotas no ubicaron los balones en las zonas indicadas.