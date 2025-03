Directivo de la FCF reveló ambiente tenso y dudas sobre el trabajo de Néstor Lorenzo al frente de la Selección

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF, habló para Caracol Radio y no ocultó su preocupación ante la compleja situación que vive la selección, ya que siente que se está poniendo en riesgo el cupo al siguiente Mundial que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.

“Estoy preocupado. No es fácil para un equipo tener la debacle deportiva que tuvimos. Yo como dirigente deportivo tengo fe, pero la fe está un poco opacada por la preocupación. Tenemos equipo y jugadores que están activos, pero no sé qué pasa”, fueron las palabras del directivo al medio citado.

González Alzate también se mostró preocupado por lo que pueda pasar con Néstor Lorenzo, pues es uno de los directivos que no ve con buenos ojos el presente del argentino.

“Dios quiera que no suceda nada raro, pero yo como dirigente deportivo, y me perdona la sinceridad, estoy preocupado y no tan confiado como muchos”.