En el transcurso de la semana anterior, en Inglaterra se habló en un supuesto culpable de la salida de Luis Díaz del Liverpool de Inglaterra.

Al parecer, el entrenador, Arne Slot, no fue el que lo quiso. Quien habría impulsado que el guajiro se fuera de los de Anfield habría sido el director deportivo, Richard Hughes.

Dicho apoyo nulo de parte de los altos mandos de los reds también habría sido una causa para que el colombiano buscara otros horizontes donde fuese mejor valorado.

Luis Díaz dejó ser parte de Liverpool en el mercado pasado de fichajes en Europa. | Foto: Getty Images

Bayern Múnich apareció, les propuso a los rojos ingleses un valor alto y se lo llevó apostando a un jugador de los más importantes del seleccionado de Colombia.

Esa apuesta que hizo Bayern le ha salido magnífica, mientras en Liverpool se siguen lamentando por haber dejado ir al que hoy es catalogado por muchos como el ‘mejor extremo del mundo’.

Y es que los datos de Lucho en 19 juegos son brutales: un total de 12 goles y 6 asistencias, los cuales han generado los elogios de múltiples personalidades de los de Múnich.

Quien recientemente se deshizo en palabras con el de La Guajira fue el director deportivo, Christoph Freund, quien a diferencia del de Liverpool, le muestra cariño, confianza y lo respalda a más no poder.

Al cafetero, el importante directivo de los alemanes le resaltó la persistencia que tiene, a pesar de que en ocasiones no salgan las jugadas tal como están previstas.

“Un ganador absoluto. Luis Díaz no se deja intimidar cuando las cosas no le salen bien o falla ocasiones”, rescató del surgido en Junior de Barranquilla.

Si los de Merseyside no lo quisieron, los de Múnich sí, para estos fue en el pasado mercado “un fichaje clave para nosotros con su mentalidad y todo lo que aporta. Es un verdadero activo para nosotros”, celebran.

Y lo último dicho por Freund es que el talento del colombiano es algo que “no se aprende a mejorar constantemente; es innato”.

Luis Díaz es figura en su primera temporada con Bayern Múnich. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Días felices en Bayern, grises en Liverpool

Caughtoffside, fue el portal que sacó un exclusivo artículo, el cual tituló ‘Richard Hughes anuló la decisión de Arne Slot sobre un importante tema de transferencias del Liverpool en el verano.

Al interior de la nota, estos explican punto a punto cómo habría sucedido la salida de Díaz. Uno de los ítems más importantes en mención es que Slot parece haber intercedido para su estancia de cara a un nuevo año.

“Mis fuentes internas me dicen que Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los rojos también estaba presionando para que al internacional colombiano se le diera un nuevo contrato“, suelta de entrada el artículo.

“Entiendo que Hughes anuló la decisión de Slot porque no vio el valor de darle a Díaz un nuevo contrato lucrativo, mientras que la tarifa de transferencia que ofrecía el Bayern se consideraba ‘atractiva’”, explican.