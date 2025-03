Dura reflexión de Javier Gandolfi tras derrota de Nacional en liga: “el principal responsable soy yo”

“Arrancás con una pregunta de los cambios y varias veces me escucharon de que no miro ni nombre ni apellido, sino que trato de poner lo mejor en el siguiente partido”, mencionó.

“Hay jugadores que cuando analizamos cargas, cuando analizamos el sentir del jugador y sus palabras, obviamente que tengo que hacer una atención; y hoy (viernes) hay jugadores que no viajaron porque venían con una seguidilla importante de partidos y habían referido molestias y sobrecargas”, indicó Gandolfi.

El experimentado estratega continuó su declaración asegurando que “hoy tomé la decisión de este once, y a mi entender, en gran parte del partido hasta el penal, y después del penal que no es y lo anulan; entramos en una nube donde el rival lo aprovechó y nos convierte. En el segundo tiempo tuvimos manejo del balón, creamos situaciones y el rival nos golpea otra vez en un momento justo. El resultado es negativo y siempre voy a decir lo mismo, el principal responsable cuando el equipo pierde soy yo".

“No me preocupa, me ocupa, y le puedo asegurar que estamos muy bien y vamos a arrancar la Copa con el pie derecho, con nuestra gente y con el apoyo. Cuando hay una derrota van a ver todo negativo, y es normal y lo entiendo, pero de este lado analizo rendimientos; había chicos que no participaban y era un partido para darle una posibilidad a varios porque vamos a necesitar un plantel parejo”.