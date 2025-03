Efraín Juárez rompe el mercado: revelan figura de Nacional que quiere llevarse para México

Aunque Pumas siempre fue su sueño cuando se planteó ser entrenador, Juárez todavía no olvida su pasó por Nacional e incluso estaría pensando en un primer fichaje procedente del cuadro verdolaga para el segundo semestre de este 2025.

Ahora mismo no puede hacer movimientos en el mercado porque la etapa de inscripciones ya terminó en la Liga MX, sin embargo, de acuerdo a Azteca TV , ya hay gestiones para concretar la llegada de William Tesillo de cara a la segunda parte del año.

“A dos días de haber asumido como técnico de Pumas, les puedo adelantar que Efraín Juárez ya tiene en mente un refuerzo para el próximo torneo, y es que ahora no lo puede traer porque no es agente libre“, contó el periodista David Medrano.

Tesillo fue una de las piezas indispensables en el doblete de Efraín Juárez al frente de Atlético Nacional. En cuestión de semanas se convirtió en el líder de la defensa y terminó incluido en el once ideal del 2025.

Juárez reaccionó a su primera victoria

Efraín Juárez tiene toda la confianza de la dirigencia de Pumas, por lo que no sería raro que le cumplieran el deseo de fichar a William Tesillo en los próximos meses.

La primera victoria cayó como anillo al dedo para justificar su incorporación. “Más que imaginar, lo soñaba la verdad. El resultado de verdad y créanme, nos vamos a ver muchas veces aquí, pero es lo que menos me importa. No tengo miedo a perder, a fracasar, es lo que menos me importa, sino que mi equipo juegue bien porque si hacemos eso, estaremos más cerca del resultado“, dijo en rueda de prensa.