Teófilo Gutiérrez jugó en la noche del pasado lunes su último partido con Junior de Barranquilla en la historia.

Hace meses, el histórico delantero del rojiblanco anunció que al término del año en curso “colgaría los guayos”. Es más, su despedida oficial ya tiene lugar y fecha, misma que organizó junto a excompañeros, afición y que coincidirá con la reapertura del estadio Metropolitano tras la remodelación.

Pared monumental en último gol de Teófilo Gutiérrez con Junior en Barraquilla: ovación total

Conmovedoras palabras de Teófilo Gutiérrez en su despedida: recordó a Luis Díaz cuando lo regañaba

En las últimas horas, en medio de lo que fue ser tendencia por estar próximo a jugar sus últimos minutos como local con Junior, Faustino Asprilla lo contactó en vivo para tener una charla breve con el goleador.

Allí el Tino le señaló a Teo que era tema de conversación por ser el mejor jugador en la historia del cuadro tiburón: “¿Usted qué piens?“, dijo Asprilla a lo que Gutiérrez respondió: “Verón, el Pibe, Valenciano, hay muchos. Viera”.

Sin embargo, en la mesa de trabajo de ESPN la elección fue por quien aún está vigente.

Sobre ello, Teófilo respondió honrado: “Un agradecimiento a todos esos jugadores que me hicieron ser hincha del Junior y amar los colores, respetarlos y por eso creo que soy muy serio en el camerino, cuando entreno con los compañeros”.

Y fue para el tramo final de la respuesta que lanzó el apunte, pues a pesar de ser exigente con los más jóvenes, busca es que obtengan la gloria: “Los braveo porque quiero que ganen. Que me odien, prefiero que me odien y ganen títulos”.

¿Su última función?

Teo siempre ha sido un personaje distinto, tanto dentro como fuera de las canchas. Al ‘perfume’, como también se le conoce, le ha gustado dejar huella y ser recordado, por lo que su ‘Last Dance’ no será la excepción.

Según le contó a SEMANA, el próximo 19 de diciembre se vivirá una celebración a lo grande alrededor de su último partido. Desde el exterior llegarán figuras de los diferentes clubes en los que militó, con los que compartió y dejó su sello a lo largo de su trayectoria.

Teófilo Gutiérrez y el anuncio oficial de su partido de despedida en el Metropolitano Foto: Suministrada a SEMANA

La jornada también contará con un espectáculo musical junto a artistas de talla nacional e internacional. Se trata de una celebración que ya está en marcha y que tendrá como escenario el renovado estadio ‘Metro’.

“El ídolo barranquillero se despedirá oficialmente del fútbol profesional el próximo 19 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en una noche que reunirá fútbol, música, amigos y algunas de las figuras que marcaron su carrera”, resume el grupo de comunicaciones que está alrededor del evento.

🚨¿TEO CANCELA SU RETIRO?🤔 🗣️“Después del 19 daría esa sorpresa. Quiero ser respetuoso con el partido. Es un contrato que ya está. Mucha gente ya ha comprado su boleta…” Las palabras de Teófilo Gutiérrez al ser consultado sobre si su retiro era definitivo o parcial ¿Qué pasará con el futuro del ídolo rojiblanco?🔴⚪️ — Cuid Sports (@cuidsports) November 10, 2026

Si bien la logística de dicho evento ya está totalmente montado, luego de lo que fue el último partido de Teo vs. Cúcuta donde marcó y se fue ovacionado, los medios de comunicación le consultaron si habría chance de echar para atrás la decisión.

“Después del 19 daría esa sorpresa. Quiero ser respetuoso con el partido. Es un contrato que ya está. Mucha gente ya ha comprado su boleta…”, expresó causando intriga y generando expectativa en aficionados que aún le piden un tiempo más.