El colombiano Diego Valoyes saldría de Talleres, ¿se va a River o al fútbol brasileño?

Después de desempeñar una buena actuación con el equipo de Córdoba, Argentina, el cafetero Diego Valoyes tiene varias ofertas tanto del mismo país gaucho como de otras ligas. Ante esto, se torna complicado que Talleres retenga al jugador.

River Plate ha sido uno de los equipos que más ha insistido por el futbolista colombiano debido a la partida de Julián Álvarez al Manchester City de Inglaterra. Sin embargo, el uruguayo Luis Suárez es una de la posibilidades que tiene Marcelo Gallardo para reforzar el ataque del club de la banda cruzada, por lo que la gestión por Valoyes ha disminuido en las últimas semanas.

De igual manera, es necesario destacar que desde Estados Unidos se espera que llegue una oferta por el delantero para seguidamente ser evaluada por Talleres.

Asimismo, desde el fútbol brasileño hay una oferta sobre la mesa para que el atacante se vaya a jugar a ese país. Aunque se desconoce la institución que hizo la propuesta, esta misma es por el 80 % de los derechos económicos de Diego y vence el 22 del presente mes.

En este mismo sentido, Talleres de Córdoba pretende mantener un gran porcentaje de los derechos de Valoyes para obtener beneficios en futuras ventas del futbolista.

Con respecto a lo anterior, la partida de Diego Valoyes de Talleres es muy probable y a pesar de que no se conoce el nombre del equipo al que llegaría, aunque todo parece indicar que va a cambiar de nación y que jugaría en la tierra de la samba.

Ante esto, el empresario y exjugador Lucas Jaramillo, representante del futbolista colombiano, en entrevista con SEMANA dijo sobre Valoyes: “Diego es un jugador que es de Talleres y el equipo tiene un pedido importante por él, no solo depende de nosotros. Creo que Diego ya cumplió con creces su permanencia en Talleres y creo que ya merece un nuevo rumbo”.

Los deseos del deportista y de su agente son claros, esperan poder cambiar de club para que Diego tenga oportunidades en otra institución y esté más visible a las observaciones del cuerpo técnico de la Selección Colombia liderado por Néstor Lorenzo.

Lo cierto es que Talleres le puso un precio alto a Valoyes y está dispuesto a negociar su desvinculación del club, pero con un el objetivo de conservar un alto porcentaje de sus derechos económicos.

Otros movimientos de colombianos en el fútbol internacional

Dávinson Sánchez, que lleva varias temporadas jugando con el Tottenham de la Premier League es uno de los jugadores que estaría en la lista de transferibles del equipo que dirige Antonio Conte. El central estaría siendo pretendido por varios clubes de la Serie A de Italia.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que el mercado de fichajes en Europa, en las cinco ligas más grandes, abre el 1.° de julio y cierra el 1.° de septiembre, a excepción de la Ligue 1, que concluye el 31 de agosto. Por ello, las instituciones del Viejo Continente ya se empiezan a preparar para realizar contrataciones de cara a la próxima temporada.

Con respecto a lo anterior, los medios italianos afirman que Dávinson Sánchez sería nuevo jugador del Inter de Milán y que la gestión se llevaría a cabo como un intercambio; Alessandro Bastoni, defensa del ‘neroazzurro’ iría al Tottenham y Dávinson al Inter.

El futbolista que ha representado en varias oportunidades a la Selección Colombia no descartaría cambiar de aires dado que no ha tenido continuidad en el club de Londres y por ello la llegada al Inter de Milán, una institución con gran historia en Europa, sería un plus para su carrera deportiva.