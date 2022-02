El dardo del Tino Asprilla para Santa Fe: asegura que “es una grosería”

El exjugador de Nacional y la Selección Colombia no tuvo reparo en criticar al cuadro rojo.

Una nueva edición de la Copa Libertadores ha iniciado y con ella algunos clubes del fútbol colombiano han empezado a representar a Colombia en el torneo continental más importante de América del Sur. El primero en hacer su estreno fue Millonarios, que recibió este martes a Fluminense por el juego de ida de la Fase 2, en donde el club brasileño, sin brillar en su desempeño, sacó el resultado y se llevó un verdadero tesoro para Brasil, donde espera sellar su clasificación a la siguiente ronda del campeonato.

Por otra parte, Atlético Nacional tendrá su debut en la competencia este jueves (24 de febrero), cuando en suelo paraguayo frente a Olimpia, histórico club con participaciones importantes en la competencia y que será un rival duro para los verdolagas, los cuales llegan con la ambición de pasar las rondas previas para hacerse un lugar en la anhelada Fase de Grupos del campeonato, en donde iniciará la verdadera disputa por el ansiado título.

En estos dos clubes, además de Deportes Tolima y Deportivo Cali, recae la responsabilidad para que en 2022 Colombia logre figurar como corresponde en la Libertadores, luego de que en los últimos años solo haya podido cosechar presentaciones vergonzosas en donde los equipos de la Liga BetPlay se han visto pasar penas, a pesar de que se hagan los esfuerzos económicos al inicio de la temporada. Sucesos como el de River Plate vs. Santa Fe, en el que el cuadro bogotano sufrió una dolorosa derrota durante 2021 hacen que salten las críticas a los clubes colombianos.

La más reciente y que fue motivo de burla, fue la expresada por el exjugador y referente del fútbol colombiano, Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien en el programa F90, de ESPN Colombia, no tuvo piedad con la presentación de los cardenales en la competencia durante al año anterior: “Eso es una grosería. ¿Uno cómo hace para jugar al fútbol así y volver a entrar a una cancha cuando enfrentaron a un equipo sin arquero? Y no fue capaz de ganarle, ni un tiro al arco le hicieron. Es imposible. Que no vuelva por allá (Libertadores). Santa Fe, quédese quietico acá jugando el campeonato colombiano”.

Faustino hacía referencia a uno de los momentos más recordados de 2021, en el choque de Copa Libertadores entre Independiente Santa Fe y River Plate, en el que el conjunto argentino salió al terreno de juego con nómina alterna y, como si fuera poco, con un jugador que hizo las veces de arquero a raíz del masivo contagio por coronavirus en la plantilla.

Santa Fe, equipo colombiano que fue su rival, firmó una derrota que quedó para la historia dadas las circunstancias del juego. Con un 2-1 y una avalancha de críticas en Colombia y en el mundo, los ‘cardenales’ se despidieron de la Copa Libertadores de manera vergonzosa.

Meses después de lo sucedido y sobre finales del año anterior, en charla con DirecTV Sports, el estratega Hárold Rivera que actualmente se encuentra libre, dio a conocer la charla que tuvo con sus jugadores en el camerino, manifestando que se tenía un plan inicial ante un rival mermado, pero que ninguno de sus jugadores tomó el liderazgo para ejecutarlo. “Contra el River de Enzo Pérez el mensaje desde el minuto 1 fue pateen al arco. Todos dijeron que sí. Cuando pregunté quién lo iba a hacer, nadie levantó la mano. El morbo nos mató”, aseguró el DT.

Las críticas en ese momento hacia el Santa Fe de Rivera no se hicieron esperar, pues este hecho jamás se había visto en el fútbol mundial. Por su parte, en Argentina elogiaron la actuación de la plantilla dirigida por Gallardo dado que con ese triunfo se acercaron a la clasificación a los octavos de final en la edición 2021.