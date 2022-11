El exjugador ecuatoriano Juan Carlos Burbano habló sobre el desempeño de Enner Valencia y la selección en el Mundial

Juan Carlos Burbano cumplió 53 años y su sueño es ver a la selección de Ecuador alzar la Copa del Mundo en Doha el domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail.

Juan Carlos nació en Quito en una familia compuesta por 3 hijos varones, 2 de ellos incluyéndolo a él se dedicaron al fútbol desde pequeños, jugaban en la calle, en el parque del barrio, durante y después del colegio, su vida era el balón.

Cuando tuvo que decidir entre el fútbol y la vida entró a estudiar ingeniería como exigencia de sus padres, quienes le pusieron a su hijo la condición de estudiar una carrera profesional para seguir jugando al fútbol. “Yo me comprometí con ellos de que iba a sacar mi título de ingeniero comercial y lo logré” dice Burbano.

En diálogo con SEMANA, Burbano contó cómo logró ser convocado por la selección nacional para ser parte del equipo: “El profesor Maturana fue el primero que me convocó a la selección del Ecuador a finales del año 96, cuando quedamos campeones con El Nacional”, aseguró el exjugador de fútbol, refiriéndose al exdirector técnico colombiano Francisco Maturana que fue entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol.

Burbano fue convocado por Maturana para las eliminatorias del mundial de Francia 98 y luego llegó Hernán Dario “El Bolillo” Gómez quien clasificó al equipo para el Mundial, ambos son recordados con cariño por Juan Carlos y por Ecuador.

El exvolante participó en el mundial de Corea Japón 2002, un año difícil para la selección por el ambiente que se vivía y las críticas hacia los jugadores que, según Burbano, se acabaron con la llegada del Bolillo a la selección: “rompimos fronteras, nos unimos, nos respetamos, él (el Bolillo Gómez) decía que había que admirar al compañero y esa unión nos llevó a clasificar por primera vez”.

Refiriéndose al mundial que se está llevando a cabo en Qatar, Juan Carlos aseguró que ve con mucha ilusión, orgullo y satisfacción lo que está haciendo la selección en la Copa del Mundo, Conformado con el empate que lograron hoy contra países bajos, dijo que en un momento incluso fueron superiores a ellos lo cual lo llena de mucho orgullo, pues son jugadores “con mucho talento y hambre de gloria”.

Enner Valencia, una de las estrellas actuales de la selección nacional, ha sido nombrado en todos los diarios deportivos en las portadas de los últimos días, no solo es goleador en lo que va del mundial, sino que también es elogiado por la calidad de su juego y su resistencia en los encuentros, Burbano aseguró que a pesar de haber sido criticado en su país por haber cometido errores “ha sabido levantarse y nos ha demostrado a todos que tenemos que ser más optimistas”.

Juan Carlos Burbano elogió el desempeño de Valencia en el Mundial - Foto: FIFA via Getty Images

Sobre el resultado del encuentro entre Argentina y Arabia Saudita, en el que la albiceleste resultó perdiendo, el exmundialista ecuatoriano dijo que lo que influyó en el resultado es lo que han hablado desde afuera contra la selección argentina y eso les afectó, refiriéndose a la prensa y la gente. “Argentina ha venido jugando muy bien, ha tenido partidos donde no ha perdido y entonces siempre en la vida y en el deporte no se puede ganar siempre”, aseveró.

Sobre la controversia de Bayron Castillo y su polémica por la nacionalidad colombiana, el exjugador dijo que va más allá de lo deportivo y que tiene que ver más con la situación económica y la pobreza de unos jugadores y de sus familias que ven en el deporte una salvación “no sabemos si nació o no nació acá en Ecuador, pero ha sido su país desde niño”, dijo Burbano.

Juan Carlos aseguró también que si bien Bayron Castillo jugó en múltiples ocasiones con la selección, no fue un jugador fundamental que llevara a la selección a clasificarla al mundial, “Castillo es un buen jugador, pero no es el número 10, no es el que hace goles, no es el desequilibrante, ecuador no tiene un jugador así, sino que la base es el equipo y Bayron Castillo es una pieza más” aseguró el exjugador de la selección de Ecuador.