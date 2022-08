El fake news que puso a una de las figuras de Millonarios en Inglaterra y alarmó a los hinchas

El mercado de fichajes tiene en vilo a más de uno en el fútbol colombiano. Hasta el 1 de septiembre está abierta la posibilidad de contratar jugadores en algunos países de Europa y en los equipos de Colombia hay varios prospectos que podrían partir.

Andrés Llinás, central de Millonarios es uno de los que ha tenido coqueteos de clubes de Bélgica, Portugal y Países Bajos. Además, un equipo alemán preguntó sus condiciones, dijo el periodista Felipe Sierra.

Sin embargo el comunicador fue desmentido por el mismo Alberto Gamero.

”Por Andrés Llinás y Daniel Ruiz, hasta el momento no hay ninguna oferta para que se vayan. Hoy no hay nada por ellos. A los directores técnicos se nos hace difícil retener un jugador si tiene la cabeza en otro lado”, enfatizó el entrenador.

El presidente del club, Enrique Camacho, complementó.

“No hay ofertas por ellos, seguramente los agentes estarán en eso y habrá interés. El caso de Vargas, de selección y Llinás, uno de los mejores centrales que ha dejado el fútbol colombiano. La llegada de ofertas es una decisión que hay que analizar desde el jugador y el club. El futbolista puede tener las opciones de crecer y como equipo, no nos oponemos a eso”, dijo a Caracol Radio.

Sin embargo, este domingo 28 de agosto, una cuenta en redes sociales hizo caer a más de uno con un trino en inglés sobre el supuesto arreglo del Everton de Inglaterra por Andrés Llinás.

“Andrés Llinás to Everton, here we go! Deal now fully agreed between all parties, personal terms too. Llinás will travel to England next Thursday in order to undergo medical tests and sign. #Everton Loan deal from Millonarios with buy option included. #Millonarios”, redactaron.

Lo que traducía. “¡Andrés Llinás al Everton, allá vamos! Trato ahora totalmente acordado entre todas las partes, términos personales también. Llinás viajará a Inglaterra el próximo jueves para pasar las pruebas médicas y fichar. #Everton Cesión de Millonarios con opción de compra incluida. #Millonarios”, trinó el usuario @david19serrato.

Fue tal la confusión que periodistas como Luis Arturo Henao, Nicole Regnier y María Elena Chavarro de ESPN replicaron la nota. También de Caracol radio y el carrusel deportivo.

Este lunes 29 de agosto, se conoció que el Observatorio de Fútbol CIES, publicó los 250 prospectos nacidos en 2000 o después en 59 ligas en todo el mundo y dos jugadores de Millonarios hacen parte de la prestigiosa lista.

Daniel Ruiz, el 10 de Millonarios, que en este 2022 suma más de 2 mil minutos jugados y 6 goles; y Carlos Gómez quien con más de mil minutos suma 4 anotaciones, hacen parte de esas grandes promesas del fútbol mundial.

“Se calcula a partir del nivel medio de los partidos en los que participaron los jugadores según el método experience capital, la cantidad de minutos oficiales jugados en los últimos 365 días y su rendimiento en el campo en comparación con sus compañeros y adversarios, así como con respecto a jugadores con el mismo perfil técnico según el enfoque basado en roles también recientemente desarrollado por el equipo de investigación del Observatorio de Fútbol CIES”, dice el observatorio del fútbol para sacar el puntaje de los jugadores.

Vinícius Júnior lidera la categoría del 2000 en la que está Daniel Ruiz y Andrés Gómez, en la de 2002 que encabeza Joško Gvardiol del Leipzig.

Ruiz tiene un puntaje de 78.2 y es uno de los que más ha jugado con 4.418. Gómez, por su parte, de 71.1 con 2.119 segundos disputados. Otros jugadores colombianos destacados son Alexis Manyoma de Cortuluá del año 2003 y quien cuenta con un puntaje de 64.1 y 2864 minutos en el último año, y también Jhon Durán, de ese mismo año con una puntuación de 63.5 y 1711 minutos con el Chicago Fire.

Jude Bellingham, centrocampista en el Borussia Dortmund lidera la categoría 2003.