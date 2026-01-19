Todo ha mejorado para Luis Díaz con el paso de los años, hasta su aspecto físico, que hoy día cuenta con una evolución significativa con respecto a sus inicios en Barranquilla FC.

Un aficionado alemán hizo una búsqueda de imágenes del pasado de Lucho y se encontró con una. Esa que le llamó la atención la imprimió para llevársela al guajiro hasta el entrenamiento del Bayern Múnich, donde buscaba que se la firmase.

Luis Díaz ha demostrado estar al nivel que Bayer Múnich lo necesitaba. Foto: Getty Images

Su cometido fue logrado y, aparte de eso, le pudo sacar una sonrisa al futbolista, quien reaccionó con sorpresa al verse cómo era tiempo atrás. Con un “qué foto” el guajiro dio respuesta a la iniciativa del hincha.

🤣 Le llevaron la foto a Luis Díaz cuando debutó con el Barranquilla FC pic.twitter.com/lfz3tDXldn — SHARKS (@vamosharks) January 18, 2026

Dicho video, que fue difundido en las redes sociales del perfil Shark, tuvo una gran cantidad de visualizaciones en X. Hasta este lunes, 19 de enero, unas 32 mil personas han reproducido el contenido que causó gracia al jugador, así como a todos los que allí estaban.

De La Guajira a Múnich

Al ver esa foto de más joven, cuando apenas era un niño soñador que anhelaba lograr lo que hoy día es su realidad, a Lucho se le deben venir cientos de cosas a la cabeza. Su presente en el cuadro alemán es inmejorable y va por más.

En 2026 ya pudo anotar y asistir. Aunque el pasado fin de semana no hizo ninguna de las dos, estuvo participando en las dos fases de Bayern para que lograsen una victoria contundente por 1- ante Leipzig.

Esa gran victoria les permitió a los de Lucho seguir pegados a la cima de la tabla de posiciones, en la que parecen tener todo sentenciado luego de sacarle una diferencia de más de diez puntos al Borussia Dortmund.

A esta altura de la temporada, las estadísticas del cafetero son sumamente positivas. Su buen rendimiento lo ha llevado a ser tenido en cuenta en 24 partidos, entre Bundesliga, Copa y Champions League, donde ha aprovechado cada instante que ha tenido para hacerse notar.

Con 13 goles y 10 asistencias, es, junto a sus compañeros Harry Kane y Michael Olisé, de los mejores del equipo dirigido por el belga Vincent Kompany. Su entrenador le muestra plena confianza, pero así mismo le exige para que todo derive en títulos al fin de la campaña.

Regreso a Champions League

Para finales de 2025, la UEFA le impidió a Luis Díaz unas cuantas fechas programadas de Champions League. Una sanción impuesta por el ente mayor del balompié europeo lo alejó de los suyos en la derrota contra Arsenal y el triunfo frente a Sporting de Lisboa.

Luis Díaz y Kylian Mbappé vuelven a la acción en la Champions League 2025/26 Foto: Getty Images

Tras una apelación de Bayern, la sanción, que en principio era de tres jornadas, terminó reduciéndose a dos, lo que le permite, al inicio del año que marcha, estar de nuevo disponible para los suyos.

Ante Unión St. Gilloise, este miércoles, a Lucho se le podría reaparecer en el esquema titular de UCL. Dicho compromiso es válido por la fecha 7 de la primera fase y se disputará desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia).