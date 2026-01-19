Deportes

El gesto viral de Luis Díaz a foto suya que no esperaba ver: su reacción quedó en video

Al entrenamiento acudió un aficionado con una foto inesperada del guajiro. Este la vio y lo que respondió quedó grabado.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
19 de enero de 2026, 4:43 p. m.
Luis Díaz fue sorprendido en Bayern Múnich con una foto de sus inicios en Barranquilla FC.
Luis Díaz fue sorprendido en Bayern Múnich con una foto de sus inicios en Barranquilla FC. Foto: Captura a video @vamosharks

Todo ha mejorado para Luis Díaz con el paso de los años, hasta su aspecto físico, que hoy día cuenta con una evolución significativa con respecto a sus inicios en Barranquilla FC.

Un aficionado alemán hizo una búsqueda de imágenes del pasado de Lucho y se encontró con una. Esa que le llamó la atención la imprimió para llevársela al guajiro hasta el entrenamiento del Bayern Múnich, donde buscaba que se la firmase.

Luis Díaz ha demostrado estar al nivel que Bayer Múnich lo necesitaba.
Luis Díaz ha demostrado estar al nivel que Bayer Múnich lo necesitaba. Foto: Getty Images

Su cometido fue logrado y, aparte de eso, le pudo sacar una sonrisa al futbolista, quien reaccionó con sorpresa al verse cómo era tiempo atrás. Con un “qué foto” el guajiro dio respuesta a la iniciativa del hincha.

Dicho video, que fue difundido en las redes sociales del perfil Shark, tuvo una gran cantidad de visualizaciones en X. Hasta este lunes, 19 de enero, unas 32 mil personas han reproducido el contenido que causó gracia al jugador, así como a todos los que allí estaban.

Deportes

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

Deportes

Vuelco al fichaje de Marino Hinestroza: no iría a Boca Juniors y estaría firmando por este club

Deportes

Lesión golpea a Junior: titular se va de grave parte médico y estaría más de 2 meses de baja

Deportes

Se lo quitó al Bayern Múnich: Manchester City anuncia nuevo fichaje por 23 millones de euros

Deportes

Comunicado oficial de Brahim Díaz: esto dijo sobre su penal fallado en la Copa África 2026

Deportes

Retorno de lujo en Atlético Nacional: el club confirmó a crack que tendrá a disposición

Deportes

Técnico de Boca Juniors revela por qué no han presentado a Marino Hinestroza: dio su versión

Ciclismo

El Tour de Francia donde Luis Díaz hizo historia: así es el ambicioso plan de la UCI con su magno evento

Deportes

Jurgen Klopp reaccionó en vivo y en directo al partidazo de Luis Díaz y Bayern ante Leipzig: cámara lo captó

Deportes

Con Luis Díaz como su mejor refuerzo, Bayern Múnich logra hito luego de 36 años: récord histórico

De La Guajira a Múnich

Al ver esa foto de más joven, cuando apenas era un niño soñador que anhelaba lograr lo que hoy día es su realidad, a Lucho se le deben venir cientos de cosas a la cabeza. Su presente en el cuadro alemán es inmejorable y va por más.

En 2026 ya pudo anotar y asistir. Aunque el pasado fin de semana no hizo ninguna de las dos, estuvo participando en las dos fases de Bayern para que lograsen una victoria contundente por 1- ante Leipzig.

Con Luis Díaz como su mejor refuerzo, Bayern Múnich logra hito luego de 36 años: récord histórico

Esa gran victoria les permitió a los de Lucho seguir pegados a la cima de la tabla de posiciones, en la que parecen tener todo sentenciado luego de sacarle una diferencia de más de diez puntos al Borussia Dortmund.

A esta altura de la temporada, las estadísticas del cafetero son sumamente positivas. Su buen rendimiento lo ha llevado a ser tenido en cuenta en 24 partidos, entre Bundesliga, Copa y Champions League, donde ha aprovechado cada instante que ha tenido para hacerse notar.

Lamento en Bayern Múnich de Luis Díaz: “Rotura muscular” los merma para Bundesliga y UCL

Con 13 goles y 10 asistencias, es, junto a sus compañeros Harry Kane y Michael Olisé, de los mejores del equipo dirigido por el belga Vincent Kompany. Su entrenador le muestra plena confianza, pero así mismo le exige para que todo derive en títulos al fin de la campaña.

Regreso a Champions League

Para finales de 2025, la UEFA le impidió a Luis Díaz unas cuantas fechas programadas de Champions League. Una sanción impuesta por el ente mayor del balompié europeo lo alejó de los suyos en la derrota contra Arsenal y el triunfo frente a Sporting de Lisboa.

Luis Díaz y Kylian Mbappé vuelven a la acción en la Champions League 2025/26
Luis Díaz y Kylian Mbappé vuelven a la acción en la Champions League 2025/26 Foto: Getty Images

Tras una apelación de Bayern, la sanción, que en principio era de tres jornadas, terminó reduciéndose a dos, lo que le permite, al inicio del año que marcha, estar de nuevo disponible para los suyos.

Ante Unión St. Gilloise, este miércoles, a Lucho se le podría reaparecer en el esquema titular de UCL. Dicho compromiso es válido por la fecha 7 de la primera fase y se disputará desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Más de Deportes

Alfredo Morelos está de regreso en los entrenamientos con Atlético Nacional.

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras

Vuelco al fichaje de Marino Hinestroza: no iría a Boca Juniors y estaría firmando por este club

Junior de Barranquilla sufre baja al inicio de 2026

Lesión golpea a Junior: titular se va de grave parte médico y estaría más de 2 meses de baja

Manchester City le ganó el fichaje a Bayern Múnich y Liverpool.

Se lo quitó al Bayern Múnich: Manchester City anuncia nuevo fichaje por 23 millones de euros

Luis Díaz fue sorprendido en Bayern Múnich con una foto de sus inicios en Barranquilla FC

El gesto viral de Luis Díaz a foto suya que no esperaba ver: su reacción quedó en video

Morocco's Brahim Abdelkader Diaz, left, is embraced by FIFA President Gianni Infantino after reaching the golden boot after the Africa Cup of Nations final soccer match between Senegal and Morocco in Rabat, Morocco, Sunday, Jan. 18, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)

Comunicado oficial de Brahim Díaz: esto dijo sobre su penal fallado en la Copa África 2026

Atlético Nacional en su debut victorioso de Liga BetPlay 2026

Retorno de lujo en Atlético Nacional: el club confirmó a crack que tendrá a disposición

Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors, habló sobre el negocio por Marino Hinestroza.

Técnico de Boca Juniors revela por qué no han presentado a Marino Hinestroza: dio su versión

Senegal se expone a la intervención de Fifa o alguna otra entidad que tomaría medidas para el Mundial 2026

Riesgo de no ir al Mundial 2026: parte de Senegal pagaría caro lo que pasó en la Copa de África

Luis Díaz y Kylian Mbappé vuelven a la acción en la Champions League 2025/26

Regresa la Champions League: tabla de posiciones, lista de partidos y canal de TV para verlos

Noticias Destacadas