El jugador de Atlético Nacional que el Deportivo Cali le quiere quitar para el 2026

La pesadilla en Deportivo Cali continúa luego de que se complicara el tema con el descenso y ya piensa en la próxima campaña. El club vallecaucano ve un respiro en esa tabla, pero las dudas siguen, ya que no pudo clasificar a cuadrangulares semifinales. Los directivos ya analizan el plan para encarar la temporada 2026, donde el objetivo no es otro que ganar al menos un título.

Y es que fue un semestre de muchas novedades en el Deportivo Cali, comenzando por la adquisición del 80% del club por parte de IDC Network por 47.5 millones de dólares. Con este anuncio, las cosas comenzaron a cambiar y los pagos de nómina ya son una realidad.

Por otra parte, Deportivo Cali sorprendió tras anunciar al técnico Alberto Gamero meses después de salir de Millonarios tras cinco años de proceso. Con ‘Tito’, el club tuvo algunos momentos de buen fútbol, pero todo se consumó en una prematura eliminación y el proceso del DT samario ya se enfoca en lo que será el 2026, que tampoco tendrá torneo internacional.

Desde las alturas: así se vive un entreno del Deportivo Cali ⚽

Una mirada distinta a la preparación de nuestros jugadores 🚁💪#VamosCali 💚 pic.twitter.com/BwvpKISmI1 — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) November 5, 2025

Por eso, Deportivo Cali coloca su mirada en la nómina de Atlético Nacional y espera pescar un refuerzo de lujo para el 2026. Un extremo, que compite por el puesto con jugadores como Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Andrés Sarmiento, es firme candidato a estar en el club ‘azucarero’ la próxima temporada.

Extremo de Nacional está en carpeta del Deportivo Cali

Se trata del ecuatoriano Billy Arce, quien estuvo por el Deportivo Pasto, Once Caldas, Barcelona de Guayaquil, Emelec, LDU Quito, Independiente del Valle y también pasó por el Brighton de la Premier League. Ante los pocos minutos que suma en Atlético Nacional, Deportivo Cali no mira con malos ojos su fichaje.

Billy Arce durante un partido contra Fortaleza. | Foto: Colprensa

La información la dio a conocer el periodista Alexis Rodríguez en la red social X. Se comenta que Billy Arce es un potencial candidato para llegar a la nómina de Alberto Gamero, pero a hoy, no es prioridad lanzar oferta por sus derechos deportivos.

Pantallazo del trino del periodista Alexis Rodríguez sobre la información de Billy Arce y Deportivo Cali. | Foto: Semana

Hasta el momento, Billy Arce suma 34 partidos jugados con Atlético Nacional y ha marcado tres goles. En estos momentos, lucha en el grupo del técnico Diego Arias para volver a la titular en esta recta final del ‘Todos contra Todos’, en un escenario donde posiblemente salga de Atlético Nacional.