El jugador que la rompió en el FPC, pero la fiesta le impidió ir a Europa: “Erré muchas cosas”

Si bien el Fútbol Profesional Colombiano está repleto de figuras que brillan a nivel local, por múltiples situaciones no pueden dar el salto a Europa. Ya sea por factores de negociación, económicos o similares, no pueden llegar a la élite del viejo continente.

Una de las figuras en Colombia ha sido Johan Arango, polifacético atacante que supo vestir las camisetas de quipos como América de Cali, Once Caldas e Independiente Santa Fe. Si bien Arango sí jugó en el extranjero, no pudo llegar a Europa.

Johan Arango con la camiseta de Independiente Santa Fe. | Foto: Colprensa - Diego Pineda

Es de público conocimiento, exhibido por el propio Arango, que a él le ha gustado salir de fiesta a lo largo de toda su carrera. Nunca lo ha escondido, y el pasado 15 de agosto, en diálogo con Gol Caracol, contó que muchas cosas de las que hizo en la noche fueron erróneas.

Hablaban sobre la fiesta de los futbolistas, y Johan Arango soltó: “Yo erré muchas cosas porque lo hacía en momentos que no debía hacerlo, y por eso el día de hoy me pasó eso factura al no ir al fútbol europeo”.

Por la misma línea, añadió: “Pero también hay otras cosas. Llegan propuestas que no te dicen, hay negociaciones y piden más”.

“En Once Caldas me pasó algo, pero eso ya es del pasado, no pasa nada. Sí (pudo ir a Europa) a la Serie A italiana en un equipo grande”, sentenció.

En pleno agosto de 2025, Johan Arango tiene 34 años y presta sus servicios al Inter Palmira de la segunda división en el FPC. Allí aporta desde la experiencia, pero cuando brilló en primera división siempre fue la gran incógnita: ¿Por qué nunca dio el salto a Europa?

Más sobre Johan Arango

Son varias las camisetas que Johan ha vestido en el FPC. No obstante, es confeso hincha de América de Cali, y cada que puede saca a la luz el amor por su equipo.

“América es el equipo de mis amores, me lo dio todo, estuve allá, una institución que hoy por hoy desearía estar allá, como jugador maduro que soy, pero el tiempo de Dios es perfecto y ahora estoy en Internacional de Palmira y es nuestra misión dejar a este equipo donde pertenece, que es la A”, le dijo Arango al medio referenciado.

Johan Arango, en la actualidad, con los colores del Internacional Palmira. | Foto: Tomado del Instagram de David Carvajal (@davidcarvajal05)

Sobre un posible retiro en la mecha, soltó: “No sé, ojalá pueda llegar a América, ojalé llegue ese momento, aunque estoy joven, me falta mucho por dar, me siento bien”.