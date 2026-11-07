Hary Kane amplió su vínculo con Bayern Múnich por tres años más; hasta 2029 luego de semanas de negociación y haber ganado el Balón de Oro.

El atacante inglés incrementó sus ganancia económicas con los bávaros a una cifra que es reportada como la más alta en la historia de los germanos y también lo convierte en el mejor pago en la actualidad de Europa.

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De acuerdo a medios de renombre en el Viejo Continente como lo son The Athletic y Sky Sports, la cifra devengada por el inglés ahora asciente a unos 25 millones de euros netos al año.

En pesos colombianos dicha megacifra se convierte en unos 90.280 millones de pesos. A diario Kane se hace a unos $247 millones de pesos colombianos y semanal, obtiene 1.736 millones.

Harry Kane decidió su futuro: Bayern Múnich y Luis Díaz ya conocieron el veredicto final

¿Se separa Harry Kane de Luis Díaz? Pronunciamiento oficial de la renovación en el Bayern Múnich

De seguro al compañero de Luis Díaz en el elenco de Múnich la obtención del galardón como el mejor futbolista del planeta hizo que Bayern tuviera que reajustar las cifras para firmar el nuevo acuerdo.

El pasado jueves cuando se dio a conocer de manera oficial y pública la noticia entre equipo y jugador, el huracán expresó su alegría por mantenerse ligado a Bayern que la considera como su “casa”.

Complacido de su estadía hasta 2029

A todos con los que podía mencionar para celebrar su estancia lo hizo: “Me siento como en casa en el Bayern de Múnich: me encanta el club, los aficionados y la ciudad de Múnich. Tenemos un equipo fantástico y un entrenador fantástico en Vincent Kompany”.

Adicional a eso, contó que era deseo suyo y el de su familia seguir radicados en Alemania: “Me siento muy orgulloso de formar parte de este club. Toda mi familia es muy feliz aquí, quería quedarme, estoy deseando afrontar el futuro y quiero ganar muchos más títulos con este gran club”.

Harry Kane ganador del Balón de Oro 2026 hace parte del Bayern Múnich. Foto: UEFA via Getty Images

A su vez dio detalles de la negociación que, según manifestó, no presentó complicación alguna: “No tuve que pensarlo mucho tiempo. Estoy en el mejor lugar que puedo imaginar”.

Aunque la firma del acuerdo se oficializó el miércoles pasado, las partes habían alcanzado un entendimiento desde hacía varios meses: “Firmamos el contrato ayer, pero la decisión se tomó hace mucho tiempo. No queríamos hablar por el Mundial, luego volvimos de allí y solo se trataba de detalles”.

Y terminó comprometiéndose con los objetivos deportivos que saben tienen cada temporada.

Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz conforman el tridente de lujo del Bayern Múnich Foto: Getty Images

“Como ya dije, sé que estoy en un gran equipo, que luchamos por la Champions League, por todos los títulos. Es importante para mí estar en un lugar donde pueda mejorar. No hay ninguna duda al respecto. Mi familia está contenta de que podamos quedarnos aquí - en el fondo, todos están felices”, finalizó.

Bayern Múnich acaba de jugar el clásico de Alemania con Dortmund contra el que empató 2-2. Dicho marcador mantuvo pareja la lucha por la cima con ambos clubes habiendo alcanzado la línea de las 18 unidades.

La diferencia de gol del cuadro rojo es mejor y por ese ítem ocupan la primera casilla. En la próxima fecha, aún sin Lucho Díaz por lesión, se verán con Mainz 05.