El PSG tiene en la mira a uno de los delanteros de Inglaterra gracias a su desempeño en el Mundial Qatar 2022

El atacante inglés Marcus Rashford parece estar en la mira del todopoderoso Paris Saint Germain, equipo del magnate catarí, Masser Al-Khelaifi, quien habría confesado que se ha visto seducido por el delantero del Manchester United.

Según indicó a Sky Sports, parece que el interés por ficharlo no es reciente y que le viene siguiendo la pista desde hace un tiempo; sin embargo, el multimillonario afirmó que cuando hubo acercamientos no era el momento ideal, pero no descartó su llegada a las filas del equipo francés.

“Es otro jugador realmente increíble. ¿Y gratis? Cualquier club correría tras él para tenerle gratis, definitivamente. No lo ocultamos, hablamos con él y hubo interés, pero no era un buen momento. Quizá en verano, ¿por qué no?”, explicó Al-Khelaifi.

Sobre la verdadera posibilidad de Rashford sea compañero de Neymar, Mbappé y Messi, el magnate indicó que por ahora espera que el jugador siga concentrado en el Mundial Qatar 2022, certamen en el que con su selección se medirá a Francia.

“Dejemos que se concentre en el Mundial. Si en enero estamos interesados, hablaremos con él”, agregó el dueño del PSG.

El delantero del Machester United viene teniendo un desempeño bastante interesante en la Copa del Mundo, donde ha conseguido tres anotaciones y en la que ha sido fundamental para que su selección avance hasta los cuartos de final.

Las tres anotaciones del nacido en Manchester las consiguió por partida doble en la victoria ante Galés y contribuyendo, por solitario, en el partido contra Irán, luego de ser asistido por Harry Kane.

Justamente luego de derrotar al equipo de Garth Bale, el inglés señaló que en esta ocasión buscarían obtener la segunda Copa del Mundo para el país donde se inventó el fútbol.

“A mí, ganar trofeos es lo que me hace más feliz en el terreno. Siento la ambición en este equipo. Tenemos una buena mezcla de cualidades y un grupo que busca verdaderamente la victoria final en este torneo, dijo Rashford en rueda de prensa. “Espero que podamos repetir este tipo de actuación, marcar goles y llegar lejos”, añadió.

“Esto es por lo que juego al fútbol, por los grandes momentos, por los mejores momentos”, dijo antes Rashford a la BBC.

“Estoy muy feliz al haber pasado a la siguiente ronda. Tengo una ambición masiva con este equipo y pienso que podemos jugar incluso mejor de lo que jugamos hoy”, señaló el delantero del Manchester United, cuando fue consultado por los periodistas al terminar el duelo ante Gales en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.

Susto para Esterling

Después de viajar a Inglaterra para apoyar a su familia luego de un robo en su mansión al sur de Londres, el delantero inglés Raheem Sterling se reincorporará el viernes a la selección en Catar, un día antes de los cuartos de final contra Francia, anunció este jueves 7 de diciembre la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

El futbolista de 27 años dejó el grupo el domingo, antes del duelo de octavos ganado a Senegal (3-0).

Las informaciones de la prensa inglesa afirmaban que la familia del atacante del Chelsea estaba presente cuando hombres armados entraron por la fuerza en su residencia situada en Surrey.

Pero la policía local precisó en un comunicado que el robo se constató cuando se fueron los ladrones y que nadie fue amenazado.

El futbolista con más partidos como internacional de los 26 ingleses convocados, con 81 partidos (20 goles, 27 asistencias), quizás entre en la convocatoria, pero es poco probable que juegue después de cuatro días sin entrenarse con el grupo dirigido por Gareth Southgate.