El regalo que Wilmar Roldán le dio a Teófilo Gutiérrez tras su último partido con Junior

Entre lágrimas, Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con la camiseta de Junior y marcó gol en la victoria frente a Cúcuta Deportivo por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

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El delantero barranquillero, que próximamente tendrá su partido de despedida en el Metropolitano, puso fin a una carrera llena de triunfos con el cuadro rojiblanco.

En total disputó 286 compromisos con la camiseta de Junior, marcó 75 goles, dio 43 asistencias y dejó siete títulos en las vitrinas, entre ellos cuatro trofeos de la liga colombiana.

Teo es uno de los máximos ídolos del juniorismo, razón de peso para que los hinchas se pusieran cita en el Estadio Romelio Martínez aún estando eliminados y le rindieran merecido homenaje al futbolista de 41 años.

Teófilo Gutiérrez y su despedida ante la hinchada del Junior de Barranquilla Foto: Colprensa

Wilmar Roldán le regaló su silbato

El partido de Junior vs. Cúcuta estuvo cargado de actos simbólicos. Más allá del gol, las ovaciones del público y las lágrimas de Teófilo Gutiérrez, uno de los momentos más especiales fue el pitazo final.

Wilmar Roldán, árbitro central del compromiso, se acercó hasta la zona del tiro de esquina y levantó su mano izquierda para decretar la victoria del cuadro tiburón. Acto seguido le entregó la pelota del partido a Teo y, de paso, también le regaló su silbato en señal de respeto por esa larga trayectoria en el fútbol profesional colombiano.

Teófilo respondió al presente de Roldán con un abrazo y luego se giró hacia la tribuna norte del Romelio Martínez para recibir el cariño de la hinchada. De esa manera, el delantero del barrio ‘La Chinita’ puso fin a su historia de amor con el Junior FC.

Declaraciones de Teo Gutiérrez

“Me llevo el pito del árbitro. Él, con Oscar Julián Ruiz, creo que son los más grandes. La gente me espera, muchas gracias, los quiero mucho y los espero para una gran fiesta linda”, señaló en declaraciones para Win Sports.

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Teo dijo cómo quiere que lo recuerden tras esta despedida. “Ese loco bonito que hace respetar la camiseta, más allá del rival que enfrente, puede ser rival grande o pequeño. Para esta institución no hay rival, el rival somos nosotros mismos si nos proponemos”, apuntó.

El ídolo de Junior lamentó que hayan quedado eliminados y se haya desvanecido la ilusión del tricampeonato. “Nos aplazaron muchos partidos, no supimos mejorar en la parte defensiva y en la parte de arriba cometimos muchos errores. Incluso me meto yo. Pero nos quedamos con el recuerdo de quedar bicampeón, que la gente lo disfrutó, que los niños aman esta camiseta y que los viejos se van con ese recuerdo”, agregó.

“Hay que hacerle entender a los más jóvenes que Junior es pasión, que Junior es amor”, sentenció.