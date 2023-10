El terrible dato que podría dejar a la Selección Perú fuera del Mundial 2026

Los dirigidos por el técnico Juan Reynoso se encuentran en un crítico momento deportivo que es respaldado por las estadísticas que no acompañan el proceso del estratega, quien no ha logrado consolidar el plantel en términos ofensivos y defensivos, dejando mal parado al combinado que no ha logrado cosechar sus primeros tres puntos en los cuatro partidos que se han disputado en las Eliminatorias Sudamericanas.