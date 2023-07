El ‘Tino’ Asprilla estalló y hace un fuerte llamado al ‘Bolillo’ Gómez y a los jugadores; “Aprendan, los que no están, chao”

Este viernes, en programa de ESPN, Faustino ‘ el tino ’ Asprilla dejó saber cuáles son sus conceptos de la actual disputa entre el estratega de Junior de Barranquilla, Juan Fernando Quintero y Sebastián Viera, en medio de un momento de tensión en el que el ex referente de la selección Colombia estalló y expresó su disgusto con respecto a la situación, que no solamente se ha mostrado así en ruedas de prensa sino también en las redes sociales y que hoy sacuden a hinchas y también detractores del Junior.

Asprilla manifestó que otro problema que tiene Junior y que lo tiene el Cuerpo Técnico, sobre todo, es que están hablando de lo que no deberían hablar: “no sé por qué tienen que hablar de los que no están, los que no están no existen, ¿por qué tienen que contestarles a los que no están?”, expresó.