El ‘Tino’ Asprilla revela la razón por la que no fue uno de los mejores jugadores del mundo

Este miércoles 14 de diciembre, Francia derrotó a Marruecos 2 goles por 0 y se clasificó a la gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los europeos son el vigente campeón del certamen orbital y de la mano de Kylian Mbappé esperan levantar el título en el país de Oriente Medio.

El partido definitivo se llevará a cabo el próximo domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail y tanto Francia como Argentina harán hasta lo imposible por tocar la gloria nuevamente. Cualquier de los dos equipos que se corone campeón alcanzará su tercer título mundial.

Justamente en la previa de este importante encuentro, los diferentes medios de comunicación internacionales realizan sus respectivos programas de análisis en los que periodistas y exjugadores que se desenvuelven en la actualidad en este campo, hacen debates.

En este sentido, en el programa ESPN F90, el cual es conducido por Francisco Vélez y en el que los panelistas de este miércoles eran Nicole Regnier, Alexis García, Óscar Córdoba y el ‘Tino’ Asprilla, se le planteó la pregunta a Faustino de en qué selección jugaría actualmente si tuviera la oportunidad y este respondió que Francia.

Mientras el ‘Tino’ explicaba las razones por la cual jugaría en Francia, Francisco Vélez le hizo una pregunta que por unos segundos lo dejó en silencio. Lo que Vélez le cuestionó fue el motivo por el que no fue uno de los mejores jugadores de la historia teniendo en cuenta las condiciones que tenía.

Ante esto, el exfutbolista de Newcastle respondió que no fue uno de los mejores porque jugaba en el Parma de Italia en su mejor momento, y no en un club más grande, y que por esto no ganó un Balón de Oro. Asimismo, dijo que era muy “noble”, dado que no lo importaba lo individual; por el contrario, le interesaba el bienestar del equipo y no tenía problema con ceder penales o tiros libres.

Estos son los jugadores mejor pagados del Mundial de Qatar 2022

1. Kylian Mbappé (PSG): 106 millones de euros.

2. Lionel Messi (PSG): 62 millones de euros.

3. Neymar Jr. (PSG): 53 millones de euros.

4. Cristiano Ronaldo (antes de salir del Manchester United): 38 millones de euros.

5. Robert Lewandowski (FC Barcelona): 26 millones de euros.

6. Eden Hazard (Real Madrid): 26 millones de euros.

7. Kevin De Bruyne (Manchester City): 24 millones de euros.

8. Sergio Busquets (FC Barcelona): 22 millones de euros.

9. Manuel Never (Bayern Múnich): 21 millones de euros.

10. Thomas Müller (Bayern Múnich): 20,5 millones de euros.

¿Cuánto dinero ganan los 32 técnicos que fueron al campeonato?

1. Hans-Dieter Flick (Alemania): 6,5 millones de euros.

2. Gareth Southgate (Inglaterra): 5,8 millones de euros.

3. Didier Deschamps (Francia): 3,8 millones de euros.

4. Tite (Brasil): 3,6 millones de euros.

5. Louis van Gaal (Países Bajos): 2,9 millones de euros.

6. Gerardo Tata Martino (México): 2,9 millones de euros.

7. Lionel Scaloni (Argentina): 2,6 millones de euros.

8. Félix Sánchez Bas (Qatar): 2,4 millones de euros.

9. Fernando Santos (Portugal): 2,25 millones de euros.

10. Murat Yakin (Suiza): 1,6 millones de euros.

11. Paulo Bento (Corea del Sur): 1,3 millones de euros.

12. Graham Arnold (Australia): 1,3 millones de euros.

13. Gregg Berhalter (Estados Unidos): 1,25 millones de euros.

14. Roberto Martínez (Bélgica): 1,2 millones de euros.

15. Kasper Hjulmand (Dinamarca): 1,15 millones de euros.

16. Luis Enrique Martínez (España): 1,15 millones de euros.

17. Hervé Renard (Arabia Saudita): 1,1 millones de euros.

18. Hajime Moriyasu (Japón): 1,05 millones de euros.

19. Vahid Halilhodžić (Marruecos): 920.000 euros.

20. Diego Alonso (Uruguay): 860.000 euros.

21. Gustavo Alfaro (Ecuador): 770.000 euros.

22. Dragan Stojkovic (Serbia): 650.000 euros.

23. Carlos Queiroz (Irán): 650.000 euros.

24. Zlatko Dalić (Croacia): 550.000 euros.

25. Czesław Michniewicz (Polonia): 500.000 euros.

26. John Herdman (Canadá): 480.000 euros.

27. Chris Hughton (Ghana): 400.000 euros.

28. Rob Page (Gales): 380.000 euros.

29. Luis Fernando Suárez (Costa Rica): 350.000 euros.

30. Rigobert Song (Camerún): 340.000 euros.

31. Aliou Cissé (Senegal): 310.000 euros.

32. Jalel Kadri (Túnez): 130.000 euros.