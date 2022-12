El video viral de un grupo de niños que enternece al mundo por sus reacciones al conocer a Messi

Los pequeños no pudieron esconder la emoción que tuvieron al estrechar la mano del delantero.

Un video se ha viralizado en las redes sociales, en el que se logra ver la reacción de un grupo de pequeños que en medio de la salida de los jugadores de la albiceleste a la grama, saludan a los deportistas de la mano, sin embargo, cuando estos le dan la mano al 10 de Argentina, no pueden ocultar su emoción.

Aunque se vio que los pequeños disfrutaron de la presencia de todos los futbolistas de la selección argentina, las expresiones de sorpresa y no creer se dieron cuando estrecharon la mano de Messi, lo que causó la euforia en las redes sociales, puesto que la gracia con la que se asombraron los pequeños no es muy común dentro de esos escenarios.

“Conocí la envidia”, escribió el usuario que compartió el video en las redes sociales, dejando ver que el gusto de tener cerca a una de las estrellas del futbol mundial no se da todos los días, y menos el poder darle la mano. Situaciones que los niños pudieron vivir y que su reacción quedó grabada.

Amplias sonrisas, caras de asombro y el “oh por dios” son algunas de las reacciones de los pequeños que se alegran de poder estrechar la mano del delantero.

“Oh my god...se puede leer en los labios de la primera niña, es muy grande Leo, con una simple palmadita saluda las generaciones del futuro y les regala un recuerdo inolvidable. Ellos serán los q contarán su HISTORIA, patrimonio de la humanidad. El mundo entero te quiere mi D10S”, es uno de los comentarios que dejan los internautas en el post.

“Envidia a Antonella”, “Para que luego digan que el dinero no da la felicidad”, “Tocaron la mano de Dios”, “Lo peor es que no sabré nunca que es poder saludar a Messi, sería lo mejor del mundo”, son otras de las impresiones de los internautas sobre el video.

Hoy conocí la envidia.pic.twitter.com/uf8e6zkjp9 — Kratos Culé (@KratosCule) December 1, 2022

Recrean cómo se vería Lionel Messi para el Mundial de 2026

Lionel Messi es uno de los futbolistas más admirados y respetados en todo el mundo. El argentino, de 35 años, tiene una carrera de admirar y, actualmente, se encuentra jugando con su selección en el importante evento que une a todos los apasionados del deporte de balompié: Mundial Qatar 2022.

Como era de esperarse, incluso antes de empezar la competencia que se celebra cada cuatro años, ‘La pulga’ ya estaba siendo mencionado por los portales deportivos de todo el universo. Además, Argentina es una de las selecciones favoritas para que gane la Copa Mundo.

Fanáticos del jugador han hecho hasta lo imposible para verlo en la cancha, algunos durmieron hasta en la calle y otros cruzaron toda Europa en bicicleta. En ese sentido, al tratarse del ídolo de muchos, los hinchas sueñan con verlo campeón. Sin embargo, por ahora, se sabe que Argentina jugará los octavos de final tras derrotar a Polonia.

Mientras los albicelestes vuelven a jugar en uno de los imponentes estadios de la Copa Mundo, que han generado polémicas por diferentes razones, las redes sociales no dejan de inundarse con el nombre de Lionel. Además, en Twitter, comenzó a viralizarse una serie de imágenes modificadas que muestran el look que, supuestamente, tendría el capitán de Argentina dentro de cuatro años, para el próximo Mundial en 2026.

En la plataforma, propiedad del multimillonario Elon Musk, la cuenta Messi out of Context (Messi fuera de contexto, en español), fue la encargada de subir las instantáneas modificadas y no fue sorpresa que Lionel Andrés Messi se convirtiera, una vez más, en un personaje tendencia.