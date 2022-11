Empieza la poda: Once Caldas anuncia la salida de tres jugadores con miras al primer torneo de 2023

Alejandro Barbaro, Brayan Córdoba y Diego Valdés, son los jugadores que no continuarán con el Once Caldas DAF para el próximo torneo del Fútbol Profesional Colombiano, según lo anunciaron sus directivas.

Aseguran en un comunicado que junto con el cuerpo técnico trabajan en la conformación de la nómina para enfrentar la liga BetPlay 2023. “El club les agradece por su compromiso y entrega durante el tiempo que estuvieron vinculados al equipo y les desea éxitos en su futuro”.

Al mismo tiempo las directivas del conjunto blanco confirmaron la continuidad del técnico Diego Corredor a quien los líderes de las bandas de hinchas más representativas de la institución: Holocausto Norte Zona 11 y La Banda del Eje 1998; le enviaron una carta una vez finalizó el equipo su participación en el torneo local, tras ser eliminado.

En la comunicación aseguran “en 2021 los resultados del equipo no fueron los esperados y a pesar de esto nosotros como barra decidimos apoyarlo a usted para iniciar el proceso 2022, el primer semestre nuevamente quedamos eliminados después de una irregular campaña y a pesar de la frustración decidimos continuar con nuestra labor de apoyar sin abandonar nuestra posición crítica e independiente de lo que veíamos y nos parecía respecto a sus decisiones técnicas”.

Los hinchas cuestionan al técnico por no renunciar al cargo y le recuerdan que iniciando el mes de septiembre se reunieron y le manifestaron “esperamos que, de no alcanzar la meta trazada, quienes incumplan con el compromiso, tengan la decencia y la honradez de dar un paso al costado”.

En el comunicado le dicen además que no quieren que continúe con el Once Caldas y que creen que su trabajo con el equipo llegó a su fin. Le reiteran que como afición no lo quieren más en el onceno. “Cumpla lo que tanto nos dijo la primera vez que hablamos, usted vino al equipo a triunfar, no lo logró... renuncie Corredor”.

Los líderes de Holocausto Norte Zona 11 y de La banda del Eje 1998, expresan además que consideran que el conjunto no juega a nada y que el orientador hace cambios y planteamientos tácticos inexplicables y que se está a puertas del descenso.

“Un detonante en la relación suya con la hinchada han sido las expresiones utilizadas por usted en las ruedas de prensa después de ser eliminados es que no considera un fracaso lo realizado, su comentario es hiriente, descarado e hipócrita”, expresan en el documento.

Le recuerdan al estratega que el rendimiento del equipo en el último torneo sólo llegó al 44,4 %, que trajo refuerzos extranjeros y nos los puso a jugar y que tiene al Once Caldas en los puestos del descenso.

Liga Betplay: Dimayor anunció día y hora para las fechas 4 y 5 de los cuadrangulares

Esta semana no habrá acción en la Liga Betplay debido al acuerdo al que llegaron los 8 clubes participantes para alargar un poco más el torneo y permitir que Independiente Medellín, Millonarios y Santa Fe pudieran actuar como local en sus estadios, evadiendo los contratiempos que generará la llegada del reggaetonero Bad Bunny a Colombia.

La fecha 4 de la Liga, que se debía disputar entre este martes y miércoles, se aplazará una semana, al igual que la quinta, que se debía jugar entre el próximo sábado y domingo.

En ese orden de ideas, la acción regresará el próximo martes 22 de noviembre con los dos partidos del cuadrangular A y continuarán con los del grupo B el miércoles 23. Cabe aclarar que en esta jornada se repetirán los mismos choques de la tercera fecha, pero con la localía invertida, es decir, por ejemplo, Millonarios y Pereira se verán las caras de nuevo, pero esta vez con el Hernán Ramírez Villegas como escenario.