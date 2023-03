En Chile celebran gol de Récord Guinness: puede ser el más lejano en la historia del fútbol

La primera división del fútbol chileno se convirtió en noticia el fin de semana a raíz de un insólito gol que marcó Leandro Requena, arquero de Cobresal, en la victoria 3-1 sobre Colo Colo, uno de los clubes más históricos de ese país.

Sobre el minuto 77 de partido, cuando el marcador estaba 2-0 a favor de los locales, Requena se dispuso a sacar desde el área chica, sin saber que le daría la vuelta al mundo al marcar el gol más lejano que se ha marcado en un estadio de Chile, tanto que puede incluso entrar al Récord Guinness como la anotación con más distancia recorrida, dato que está pendiente de ser revisado por la instancia internacional.

De acuerdo con los primeros cálculos hechos por la prensa del país austral, fueron 101 metros los que recorrió el remate del arquero argentino, que aprovechó la pésima ubicación de su colega Brayan Cortés, quien quedó a mitad de camino cuando intentó rechazar el ‘misil’ con la cabeza.

Aunque el disparo de Requena tenía muy buena dirección hacia la portería, se pudo evitar si Cortés hubiera estado dentro del área y no en un sector donde no podía utilizar las manos para bloquear lo que inicialmente era un pase. La pelota entró pidiendo permiso, desatando un grito de gol que retumbo en las tribunas del estadio El Cobre, casa del conjunto naranja y blanco.

⚽️ 𝑮 𝑶 𝑳 𝑯 𝑰 𝑺 𝑻 𝑶 𝑹 𝑰 𝑪 𝑶 🌟



👉 ¡SÍÍÍÍ! 🤩 Para verlo una y otra vez, el gol que está prohibido olvidar y que marcará nuestra historia minera para siempre ⚪️🟠🟢 🙌🏻



¡ Que grande e histórico @leoogino !



📹Matías Cárdenas // Analista Audiovisual#LegionMinera🇮🇪💪🏼 pic.twitter.com/27BZbi3qEJ — Club de Deportes Cobresal (@ClubDepCobresal) March 19, 2023

“Todavía no caigo. Fue una locura en el momento y aún estoy tratando de asimilarlo. Por lo que significó, por el rival y porque también puede ser un gol histórico en muchos aspectos”, explicó el protagonista de la increíble jugada, en declaraciones para La Tercera, donde confesó que su idea era habilitar a uno de sus compañeros e incluso llegó a sentir que había fallado el saque de puerta.

“Cuando saqué, me lamenté que me saliera largo y frontal porque no era la intención, pero cuando vi que a Brayan (Cortés) le picó la pelota y le pasó por encima, sabía que con la altura la pelota corría más rápido. La sensación de felicidad cuando vi que la pelota entró no tiene explicación”, agregó el argentino de 35 años, que pasó por equipos como Talleres, Ferro y Central Córdoba en el fútbol argentino, antes de su primera experiencia internacional.

El momento en que los jugadores de Cobresal celebran el histórico tanto de su arquero - Foto: Twitter oficial @ClubDepCobresal

Las dimensiones de la cancha jugarán un papel fundamental para definir si Requena se queda con el récord del gol más lejano en la historia del fútbol, pues el tanto que ahora mismo tiene esa marca también se generó desde un saque de puerta en el área chica, pero en la cuarta división de Inglaterra.

El 21 de enero de 2021, el arquero Tom King marcó un gol de arco a arco con una distancia de 96.01 metros, lo que indica que el argentino lo habría superado por algo menos de 4 metros. La medida de la cancha de El Cobre es de 105 metros de largo por 75 de ancho, lo que la ubica dentro del margen reglamentario de la Fifa.

A simple vista no se puede determinar si el escenario ubicado en la localidad de El Salvador es más grande que la de la cuarta división inglesa, pero es latente la posibilidad de que el gol más lejano de la historia del fútbol se haya marcado el pasado sábado 18 de marzo en territorio chileno. “Es increíble, no tengo palabras para describirlo. Hasta hace poco tenía el objetivo de cumplir los 100 partidos en Cobresal, que me deben faltar pocos. Ese era mi objetivo personal para quedar en un pedacito de historia de esta institución que me abrió las puertas”, dijo Requena sobre el récord.

“Con lo que pasó, ahora no solo quedé en la historia del club, sino también del fútbol chileno. Sigo sin poder creerlo ni asimilarlo. Estamos muy felices con mi familia”, agregó.

Requena solo ha jugado en un equipo fuera de Argentina - Foto: Twitter oficial @ClubDepCobresal