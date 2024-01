🔴 En directo: mercado de fichajes del fútbol internacional hoy, 12 de enero de 2024

鈥淵a no habr谩 una prima de fichaje de 130-150 millones de euros, ni ser铆a el mejor pagado de la plantilla. Si el franc茅s quiere fichar por el Real Madrid, deber谩 ser consciente que cobrar谩 mucho, pero mucho menos que en el PSG. Y en ese panorama, el Real Madrid tiene claro que no va a entrar en subastas por Mbapp茅. Debe ser el jugador el que deje claro que quiere fichar por el Real Madrid y aceptar las condiciones del club. Si no es as铆, no llegar谩 al Bernab茅u.鈥, indica Mundo Deportivo.