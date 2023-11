En el Medellín tampoco quedaron contentos con Wilmar Roldán: jugador lo acusó de “compensar”

El más reciente clásico paisa, no solo dejó de nuevo vencedor al Deportivo Independiente Medellín por tecera vez en un semestre, sino que estuvo marcado por las polémicas arbitrales.

Wilmar Roldán, fue el juez central del compromiso. Felipe Aguirre, Álvaro Angulo, Juan Pablo Torres, Neyder Moreno y Jefferson Duque vieron la amarilla por los verdolagas. Sobre el último delantero, se reclamó doble amonestación por una fuerte falta sobre Jaime Alvarado y Roldán no lo expulsó. Al que sí echó del compromiso fue a Dorlan Pabón porque presuntamente le dijo ´cagado´.

“Realmente, tuve la posibilidad de llegar a la casa a ver el partido, la jugada. En varios momentos, después de la jugada, en la que se mostró la repetición, y realmente no estoy de acuerdo, sobre todo en la segunda amarilla. La primera creo que corté un avance importante y era merecedor de la primera amarilla, pero la segunda creo que fue realmente muy injusta”, dijo el número 13 del DIM que ejerce como lateral izquierdo y continuó.

“Tenemos fútbol para poder lograr eso, Pero es algo que no podemos controlar y menos en el grupo el que nos tocó. Los partidos con Millonarios no van a ser fáciles, pero está la posibilidad de conseguir resultados que nos lleven a pelear título y lograr la clasificación antes de última fecha. Hay que luchar hasta el final y hay que estar atentos y concentrados hasta el final. A pesar de qué América o Nacional no han conseguido resultados positivos, son dignos competidores y también tienen sus posibilidades de estar peleando la clasificación”, respondió en Caracol Radio el jugador de 28 años.