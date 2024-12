Al poco tiempo aparecieron varios videos que mostraron el absurdo empujón que por fortuna no generó consecuencias para el corredor del equipo ruso.

Pero este no es el único incidente que sucedió en esta etapa de la Vuelta. Tres fueron los sucesos que matizaron esta jornada de la ronda ibérica.

El primero se presentó con la caída que sufrió el líder Chris Froome quien perdió tiempo con sus rivales en la clasificación general, incluyendo los colombianos Miguel Ángel López y Esteban Chaves.

El segundo hecho sucedió también en esta jornada, cuando un policia empujó a un aficionado sin razón alguna, provocando un aparatoso accidente cuando pasaba una de las motos que cubría la vuelta.

Pero el suceso más insólito fue cuando uno de los ciclistas sufrió un desperfecto mecánico y uno de los aficionados intentó moontarse en la bicicleta del afectado.

