En video | La jugada de laboratorio que terminó en ridículo mundial en el fútbol

Las jugadas de pelota detenida en el fútbol se dejan al mejor pateador o se planea en colectivo para sorprender al rival.

Así fue como, seguramente, lo planearon en Takagawa Gakuen, equipo colegial de una secundaria en Japón, quienes pretendieron hacer el torbellino que salió muy mal.

La jugada consiste en que, tras decretarse el tiro libre, tres jugadores se paran frente al balón quizá para confundir a la barrera y al arquero sobre el posible pateador.

Mientras tanto, otros compañeros formaban una barrera adicional arrodillados. Los tres hombres y posibles pateadores juegan a la ´rueda, rueda´ y el último de ellos patea al arco. Los otros pasan corriendo para distraer y sus compañeros inlcinan el cuerpo.

Cuando se pensaba que saldría perfecta, el balón se fue desviado al palo de la mano derecha del portero contrincante.

De inmediato el video se hizo viral y ha causado todo tipo de burlas en las redes sociales.

La jugada, se hizo animados por una anterior que si había tenido éxito. Sucedió a finales de 2022, cuando el mismo equipo japonés, en un tiro libre puso a los posibles receptores de un balón que llegaba de centro a tomarse de las manos y dar vueltas. Fue tan efectivo el cobro que ganaron el encuentro.

El equipo colegial de la escuela secundaria Takagawa Gakuen, en Japón, desató una idea revolucionaria para anotar de pelota parada. ¡Y muy efectiva! 😱



Al que si le salen bien las cosas, es al seleccionador de Japón Hajime Moriyasu, que en el Mundial de Qatar derrotó con su onceno a España y Alemania en la fase de grupos.

El hombre nacido en Kakegawa, renovó su contrato hasta el Mundial-2026, con la Federación Japonesa de Fútbol (JFA). Con 54 años de edad, se convierte en el primer seleccionador de ese país en conservar su puesto después de un Mundial.

“Es de verdad el trabajo que más me llena. Es el trabajo que me da la oportunidad de competir en la escena internacional estando orgulloso de ser japonés. Es por lo que he decidido aceptar la oferta de la JFA”, dijo el seleccionador durante una rueda de prensa oficial.

En medio de un partido entre la selección de Indonesia y Brunéi por la Copa del Sudeste Asiático, ocurrió en hecho que, como era de esperarse, se volvió viral en las redes.

Mientras avanzaba el partido, Hansamu Yama falló un gol cantado mientras estaba solo debajo de los postes de la portería completamente vacía, luego de un pase que le puso un compañero desde el costado derecho.

Sin embargo, Hansamu Yama no logró meter la pelota en el fondo de la red y desde ya consideran esa jugada como la errada del año.

Por fortuna, la selección de Indonesia no necesito ese gol, ya que terminaron derrotando a Brunéi 0-7 por la fase de grupos de la Copa del Sudeste Asiático en el Kuala Lumpur Stadium de Malasia.

Inmediatamente, los internautas reaccionaron y hasta recordaron al futbolista Harry Kane, quien desperdició un penal que pudo cambiarle el rumbo a Inglaterra ante Francia, en el Mundial de Qatar que terminó obteniendo la selección de Argentina.

“Para qué te traje (...) Otro Kane (...) El Higuaín indonesio (...) era más difícil hacerlo que desperdiciarlo (...) Increíble cómo falla ese gol (...) deberían castigarlo y no volver a dejarlo jugar al fútbol jajajaja (...) ¿Si será futbolista?”, comentaron algunos internautas en las redes sociales.