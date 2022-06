Entrenador de baloncesto del Real Madrid sufrió un paro cardíaco, ¿cómo está?

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha abandonado este lunes la UCI del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, después de su evolución “favorable” tras sufrir en la madrugada del sábado un infarto de miocardio y ser sometido a un cateterismo, según ha informado el club blanco en un comunicado.

“El Real Madrid C. F. comunica que Pablo Laso evoluciona favorablemente y ha recibido el alta de la UCI del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja”, actualizó el conjunto madridista.

Así, Laso pasó a planta este lunes para continuar allí “con el control de su evolución por parte del servicio de cardiología” del centro médico madrileño.

El técnico vasco dirigió el pasado sábado con normalidad el partido del playoff de la Liga Endesa de su equipo ante el Bitci Baskonia en el WiZink Center (83-71), en el que los blancos pusieron el 2-0 en la eliminatoria. Sin embargo, no podrá estar en el tercer duelo del cruce de este martes, en el que su asistente, Chus Mateo, estará al frente del banquillo blanco.

Nuevo Comunicado Oficial 6 de junio: Pablo Laso — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 6, 2022

Por su parte, el segundo entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, reconoció que el infarto que sufrió el pasado sábado el técnico madridista Pablo Laso es un “palo duro” y un “shock” para el equipo, pero celebró que los pronósticos sean “optimistas”, por lo que por mucho que estén “tocados”, la motivación de la plantilla sigue al “cien por cien”.

“La motivación es cien por cien, por mucho que estemos tocados no puedo decir la motivación que tenemos... No está cerrado, sabemos de lo que es capaz Baskonia, no hemos jugado perfecto. Si hacemos bien los básicos como en los dos primeros partidos, tendremos opciones de victoria”, analizó Mateo en la rueda de prensa previa al tercer encuentro de las semifinales del playoff de la Liga Endesa ante los vascos.

El asistente de Laso comenzó emocionado la comparecencia, al recordar el “palo duro” que vivió el equipo el domingo, cuando conocieron que por la madrugada “su líder” había sufrido un infarto de miocardio. “Ayer cuando recibimos la noticia, Pablo nos mandó un mensaje, nos dijo que estaría unos días apartado. Su teléfono no está operativo y no queremos molestar ni dar la lata. Estamos hablando con su familia y las noticias son optimistas. Estamos contentos porque parece que puede quedarse solo en un susto”, explicó.

Innumerables muestras de ánimo y cariño a nuestro entrenador Pablo Laso.#RealMadrid — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) June 5, 2022

“Ahora se trata de que sigamos adelante con el trabajo que ha hecho durante el año. Es un shock tan grande en plena semifinal... Obviamente las cabezas se paran mucho a pensar en las cosas de la vida. Queremos afrontar con todas las garantías el partido de mañana, sabiendo que las noticias de Pablo son positivas. Pasamos mucho tiempo juntos, somos todos muy amigos y obviamente afecta emocionalmente”, admitió.

Mateo expresó que “no es fácil recolocar la cabeza” tras lo ocurrido. “Trataremos que nuestros jugadores estén centrados en Baskonia, somos profesionales y debemos adaptarnos a todas las circunstancias de una temporada. No está siendo una temporada fácil, hemos perdido dos finales y ahora tenemos que rehacernos de una cosa aún si cabe más grave, Pablo está jugando también una final y la tiene que ganar”, aseveró.

*Con información de Europa Press.