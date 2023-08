Equipos colombianos a investigación: 16 clubes deben demostrar que no vetan jugadores; esta es la lista

En el ejercicio de sus facultades legales, en especial las previstas en el numeral 21 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, la entidad de regulación recordó que la Resolución No. 76922 de 2021 permitió la apertura de investigación y formuló pliego de cargos contra los agentes de mercado, por presuntamente violar el reglamento de los derechos deportivos de los jugadores del fútbol profesional colombiano. En otras palabras, lo que en el lenguaje popular se denomina vetar.

Además, con esto, se supone, se suspendían y modificaban las conductas señaladas por la SIC de veto a deportistas, garantizando “la no repetición en el futuro”, rezó la Dimayor en un comunicado publicado en ese entonces.

La SIC se pronunció sobre el Esquema de Garantías

No obstante, en la nueva resolución la Superintendencia indica que el Esquema de Garantías “no reúne las condiciones de procedibilidad establecidas en la normativa aplicable y determinadas por la doctrina de esta Superintendencia. Por el contrario, al revisar las obligaciones aceptadas se encuentra que no existen suficientes incentivos para que la conducta investigada no se vuelva a materializar”.