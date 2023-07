Es viral: delegado del Pereira sufrió un ‘totazo’ en medio de reclamos por un gol anulado

- Foto: Prensa Pereira / Captura de pantalla en Twitter (Out of Context Libertadores)

El Deportivo Pereira fue la gran novedad en los octavos de final de la Copa Libertadores, pues igualó 0-0 en Santiago de Chile ante Colo-Colo y eso le sirvió para instalarse entre los 16 mejores de Sudamérica. Hay altas expectativas entre los fanáticos y muchos ya están jugando a la suerte para ver quién será su rival o a dónde viajarán.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo han protagonizado una actuación inolvidable en lo que respecta el certamen internacional, el cual le ha permitido potenciar jugadores y mostrar resiliencia en cada instante. Dicen que el partido ante Colo-Colo fue el más importante de la historia, pero lo cierto es que un delegado del equipo lo va a recordar de un modo muy diferente.

Partido entre Colo-Colo y Deportivo Pereira, en la fecha 6 de Copa Libertadores. - Foto: Tomado de @ColoColo en Twitter

La viral caída que involucró al delegado del Deportivo Pereira

En video quedó registrada la caída de Mario Eusse, delegado de campo y uno de los hombres más experimentados en el panorama deportivo del club, pues se ha puesto a su servicio por varios años. Su caída le dio la vuelta al continente luego del polémico gol que se le anuló a Kener Valencia, delantero de los matecañas.

El atacante había marcado un fantástico gol en la etapa complementaria tras una jugada soberbia de Juan Pablo Zuluaga por el costado izquierdo. Al finiquitarse tal acción, el árbitro decidió invalidarlo y su orden fue ratificada por los integrantes del VAR, pues Ángelo Rodríguez estuvo en fuera de lugar y le habría impedido maniobrar correctamente al arquero chileno, Fernando de Paul.

La situación llevó a que los viajeros a Chile reclamaran airadamente, tanto el DT Alejandro Restrepo como los integrantes del banco de suplentes; es más, provocó la dura caída del delegado Mario Eusse. El detalle no pasó desapercibido por ninguno.

A fin de cuentas, el festejo fue para Deportivo Pereira al ocupar la segunda casilla del grupo F, tan solo por debajo de Boca Juniors que venció 4-0 a Monagas en el estadio de La Bombonera.

En cuanto a la dura caída de Eusse, el club indicó a través de sus redes sociales que no le pasó absolutamente nada. Es más, hizo la aclaración de una manera muy cómica.

“¿Cómo no nos pitan esto? PD: Don Mario está sano, salvo y clasificado”, fue el mensaje del Pereira en su cuenta de Twitter.

¿Cómo no nos pitan esto? 🤣🤣



PD: Don Mario está sano, salvo y clasificado 😏🍾💛❤️🐺 https://t.co/5NuX25u7PH — Deportivo Pereira (@DeporPereiraFC) June 30, 2023

Los posibles rivales de Nacional y Pereira en Copa Libertadores

De cara al sorteo de octavos de final de la denominada ‘Gloria Eterna’, tanto Atlético Nacional como Deportivo Pereira ocuparon el segundo puesto en los grupos F y H, respectivamente. Esto significa que iniciarán de locales y, lógicamente, definirán todo en estadio ajeno.

En el caso de ambos, no se toparán con los demás segundos de todos los grupos. Atlético Nacional y Deportivo Pereira no se verían las caras por dicha razón, además de que no les tocará ante Flamengo, Nacional (Uru), Bolívar, River Plate, Argentinos Juniors y Atlético Mineiro.

En cuanto a los posibles rivales, tal como lo expresó el reciente post de la Conmebol a través de la cuenta oficial de Libertadores, serían estos equipos: Palmeiras, Olimpia, Racing, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Independiente del Valle, Inter de Porto Alegre y Fluminense.

Los posibles cruces de Atlético Nacional y Deportivo Pereira en Copa Libertadores. - Foto: Tomado de @libertadores en Twitter

La organización de la Copa Conmebol Libertadores indicó que ya está lista la fecha establecida, que lógicamente se dará posterior a la fecha 6 de la instancia grupal.

Precisamente, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer que el sorteo se llevará a cabo el miércoles 5 de julio a las 11:00 a. m. (hora de Colombia), cinco días después de la definición crucial para saber quiénes son los 16 mejores del fútbol sudamericano.

Se contempla que los duelos de ida en los octavos de final empezarán en la semana del miércoles 2 de agosto; por su parte, las definiciones de dichas llaves serán una semana después, en la del 9 de dicho mes.