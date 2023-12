Escándalo en Brasil: legendario jugador fue secuestrado y obligado a confesar infidelidad en video

“Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó”, dijo ante la cámara con una sábana de fondo para ocultar su ubicación.

Marcelinho lo niega todo

Ahora que se encuentra en libertad, el exfutbolista se pronunció sobre la presunta infidelidad y negó que lo dicho en el video fuera cierto. “Independientemente de si se trataba de una persona notoria o no, fue un trabajo brillante de la Policía, rápido, por el bien de dos vidas. Taís es mi amiga desde hace tres años, conozco a su exmarido y a sus dos hijos, es una mujer íntegra, una guerrera y están diciendo muchas cosas que no tienen que ver entre sí”, declaró ante la prensa.

“En la calle, debajo de su casa había una fiesta comunitaria, funk, todo eso. Mientras hablaban allí, llegaron tres individuos y se me acercaron. Y luego me golpearon en la cabeza y no vi nada más. Cuando subí al auto ya me pusieron la capucha y no vi nada más”, relató.