Escándalo en eliminatorias: presidente se fue a los golpes con hinchas y video es tendencia

“ Si no lo veo, no lo creo. Esto ha pasado al terminar el Bolivia-Uruguay, entre el presidente de la FBF y algunos aficionados ”, comentó MisterChip (Alexis ) por medio de su cuenta oficial de X . En la pelea estuvieron implicados otros dirigentes bolivianos.

El partido

Bielsa reconoció: “no me salió tan bien” en Bolivia, respecto al trabajo planificado. “Pensé que de los jugadores que habían jugado con Argentina no sería mala idea que iniciaran cinco y terminaran otros cinco (ante Bolivia), eso fue lo que traté hacer... como verá, no me salió tan bien”, indicó.