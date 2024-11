Escándalo en la Premier League: jugador es acusado de presuntamente abusar a cuatro mujeres

Además, según lo informado por la cadena británica, una de las denunciantes escribió “desesperada” al club, a la Premier y la FA, pero no mostraron apoyo ni ayuda. El equipo le dijo que no podía hablar de sus acusaciones por motivos legales; la competición la remitió a la FA; y esta le aseguró por correo electrónico que no podía tomar “ninguna medida” al no estar contemplado en su reglamento.