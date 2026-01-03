Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Arsenal sigue de líder en la Premier League y sumó en la fecha 20 un nuevo triunfo, 3-2 en Bournemouth, con gran remontada que le sirve para alargar la ventaja y acercarse a los 50 puntos. Los rojos de Londres comienzan de gran forma el año natural y se mentalizan en mayo para alzar el título.

Uno de sus principales perseguidores es el Aston Villa, con el que se vieron las caras en el último partido del 2025 y Arsenal cumplió con el favoritismo y se quedó con un partido trascendental tras la goleada 4-1. Es el principal candidato al título de la temporada en la Premier League. Ahora, en Bournemouth, los Gunners arrancaron perdiendo, pero otra vez dieron muestras de jerarquía.

Un gol del brasileño Evanilson a los 10 minutos hizo la tarea más complicada, pero su compatriota Gabriel Magalhães (16′) igualó el encuentro y el centrocampista inglés, Declan Rice (54′, 71′) encontró un doblete para impulsar el triunfo del Arsenal para llegar a los 48 puntos en la tabla de posiciones.

Jugadores de Arsenal celebran la victoria ante Bournemouth. Foto: Getty Images

“El carácter de Gabriel, la forma en la que dio la vuelta a esa situación, es simplemente increíble, dice mucho sobre cómo hemos crecido”, declaró el entrenador Mikel Arteta a Sky Sports envuelto de emoción tras la victoria 3-2 de visitante.

Arsenal domina la Premier League

Tras mantener la ventaja, los londinenses sumaron una 15ª victoria en veinte partidos ligueros. En la próxima jornada, el Arsenal recibirá al vigente campeón Liverpool, el jueves en Londres, en el partido de la jornada en Inglaterra.

Con 48 unidades, Arsenal aumenta su renta a seis puntos sobre el Aston Villa (2º, 42 pts), que se impuso horas antes al Nottingham Forest, 3-1 en Villa Park con un Ollie Watkins y Jhon McGinn inspirados.

La bofetada de la fecha pasada ante el Arsenal había puesto fin a una racha de once victorias consecutivas del Aston Villa, entre todas las competiciones, y los de Unai Emery intentaron dejar claro en su primer partido de 2026 que lo ocurrido en Londres había sido un accidente.

El defensa brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhaes (3i), celebra con sus compañeros el primer gol del equipo durante el partido de la Premier League inglesa entre el Arsenal y el Aston Villa en el Emirates Stadium de Londres, el 30 de diciembre de 2025. (Foto: Ben STANSALL / AFP) Foto: AFP

“Estoy muy feliz”, declaró Unai Emery. “Necesitábamos recuperar nuestra energía y confianza. Aquí, en Villa Park, fue importante la energía que hemos creado”.

Unai Emery, técnico del Aston Villa Foto: AP

Su dominio quedó concretizado antes del descanso con una gran acción de Ollie Watkins: control del balón, un toque para situarse en una buena posición y tiro letal para el 1-0, en el minuto 45+1.

El mediocampista escocés John McGinn se encargó de asegurar el triunfo de su equipo con dos tantos (49′, 73′). Entre medias de sus goles, Morgan Gibbs-White (61′) había acortado la desventaja del Nottingham.