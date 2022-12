Estados Unidos casi levanta “una gran polémica” en Qatar 2022 por jugador que fue de paseo

Si bien a lo largo de la historia el seleccionado de los Estados Unidos no se ha caracterizado por ser un gran equipo en las Copas del Mundo, sí es una nación sumamente competitiva que busca hacer la mejor representación de su país. Para esta edición de Qatar 2022, el cuadro norteamericano logró pasar de la primera fase y en octavos de final se vio superada por Holanda, que no dejó dudas de la superioridad sobre una escuadra que apenas se busca armar de cara a lo que será ser anfitriona en la cita de 2026.

En la nómina que llevó a Oriente Medio, había uno de los convocados que todo parece indicar fue de ‘paseo’ al Mundial. El jugador Giovanni Reyna, que milita en el Borussia Dortmund desde su llegada a la cita orbital, parece que olvidó las razones por las que fue convocado y no mostró ni un mínimo de actitud en las prácticas, entrenamientos y demás trabajos en grupo que buscaban preparar a los suyos para cada partido.

El entrenador del equipo estadounidense, Gregg Berhalter, hizo referencia a la situación de Reyna sin nombrarlo durante la Cumbre sobre Liderazgo Moral del HOW Institute for Society. “En este último Mundial, tuvimos un jugador que claramente no estaba cumpliendo con las expectativas dentro y fuera del campo. Como equipo, nos sentamos juntos durante horas para deliberar qué íbamos a hacer con este jugador. Estábamos listos para reservar un pasaje de avión y mandarlo a casa, así de extremo era. Y todo se redujo a que íbamos a tener una conversación más con él y parte de la conversación era cómo nos íbamos a comportar a partir de ahora”.

Según el medio estadounidense The Athletic, el jugador a lo largo de su estadía en suelo catarí mostró una absoluta falta de esfuerzo para hacer los trabajos, en cada uno de ellos se le veía con desgano y sin sentido patrio para defender los colores de su nación. El episodio que fue más evidente de su desidia, fue cuando en un trabajo de velocidad se le vio caminando de un lado a otro en lugar de buscar la mayor cantidad de esfuerzo e intensidad para sacar lo mejor de sí.

Gregg Berhalter, entrenador de Estados Unidos, aseguró que casi echan a Giovanni Reyna del Mundial: "Nuestro cuerpo técnico deliberó durante horas sobre qué hacer con este jugador. Estábamos a punto de comprarle un boleto de avión".

Luego de escucharse ese primer testimonio del entrenador, agregó otros detalles de la decisión y algunas conversaciones que tuvieron al interior de la concentración: “Pero la otra cosa que le dijimos fue: vas a tener que disculparte ante el grupo, pero vas a tener que decir por qué te disculpas. Va a tener que ser más profundo que simplemente: ‘Chicos, lo siento’. Lo que fue fantástico en todo esto es que después de que se disculpó, se levantaron uno por uno y dijeron: ‘Escucha, no ha sido lo suficientemente bueno. No has estado a la altura de lo que esperamos de un compañero de equipo y queremos ver un cambio’. Realmente se hicieron cargo del proceso. Y desde ese día no hubo problemas con este jugador”.

Finalmente, el seleccionador parece que por el impacto que podría tener hacia el exterior, prefirió manejar la situación y mantenerlo en silencio hasta estos días cuando Estados Unidos ya no hace parte de Qatar 2022: “Es difícil mandar a un jugador a casa. Iba a ser una gran polémica. Se habría estado leyendo sobre ello durante cinco días seguidos. Pero estábamos preparados para hacerlo porque no estaba cumpliendo los estándares del grupo, y el grupo también estaba preparado para hacerlo”.