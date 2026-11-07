Este es el árbitro que “habría sido retirado” de la Liga BetPlay: no volvería a pitar en 2026

Faltando dos fechas para iniciar los cuadrangulares de la Liga BetPlay, se conocieron nuevas decisiones que habría tomado la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ante las quejas de los clubes sobre el desempeño de los jueces.

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Según el exárbitro Wilmer Barahona, quien le sigue el rastro a los movimientos del gremio en el FPC, su colega Luis Matorel habría sido castigado para lo que resta del campeonato.

“El árbitro Luis Matorel, del Departamento de Bolívar, habría sido retirado del arbitraje nacional tras sus reiterados errores. Su última equivocación: permitir que un equipo jugara con 12 futbolistas en el terreno de juego”, apuntó a través de X.

Barahona añade que esta es “una decisión que sacude el arbitraje” por la larga trayectoria de Matorel como colegiado y la confianza que le tenían en la cúpula de la comisión.

12 jugadores de Jaguares contra Millonarios

El error que menciona en su trino sucedió el pasado 17 de octubre, durante el partido de Millonarios vs. Jaguares en Bogotá. Al minuto 77 se produjo un cambio en la visita, pero ambos jugadores estuvieron simultáneamente dentro del campo sin que el juez se percatara.

Aunque este suceso apenas duró unos segundos y no tuvo consecuencias en el marcador del partido, Matorel y su cuerpo arbitral quedaron expuestos a la crítica por parte de la prensa deportiva.

“Matorel es un invento de alguien, yo creo que del señor Machado, y sigue dirigiendo campante después de haberse equivocado 3427 veces. ¿Cómo puede ser posible que se juegue con 12 jugadores en el campo?“, dijo Carlos Antonio Vélez al día siguiente.

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Tito Puccetti, narrador colombiano, también habló sobre este caso particular. “Era lo único que le faltaba hacer porque se ha equivocado con penales, ha sancionado penales que no son, no ha dado penales y se ha equivocado en lo técnico”, opinó.

Aunque en ambos programas se dijo que, seguramente, Luis Matorel iba a seguir pitando en el ‘todos contra todos’ y los cuadrangulares, todo indica que sí hubo castigo y el silbato bolivarense estará apartado de los partidos oficiales hasta nueva orden.

Luis Matorel, árbitro colombiano. Foto: NurPhoto via Getty Images

Matorel no fue designado para la fecha 18

El pasado jueves, 5 de noviembre, la Federación Colombiana de Fútbol publicó las designaciones arbitrales y el nombre de Luis Matorel no apareció en ninguno de los 10 partidos.

Carlos Ortega, Jhon Alexander Ospina, Bismarks Santiago y Wilmar Roldán, que también han protagonizado polémicas este semestre, sí aparecen en la lista de jueces elegidos por la comisión arbitral.

Muchos de ellos se jugarán sus posibilidades de ser designados en los cuadrangulares, tanto los jueces centrales, como los asistentes de línea y del VAR.