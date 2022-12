Este es el legado que deja Louis Van Gaal a la selección de Países Bajos

El pasado viernes, 9 de diciembre, la selección de Países Bajos se despidió del Mundial de Qatar, luego de que Argentina lo eliminará por la vía del penal, razón por la cual el entrenador Louis Van Gaal tomó la decisión de dar un paso al costado.

“Este era mi último partido. He dirigido 20 y no he perdido ninguno. Puede verlo en Google”, manifestó Van Gaal en rueda de prensa. No obstante, el entrenador neerlandés fue muy criticado en este tercer ciclo por la forma que jugaba el equipo.

Sin embargo, los números dejados por Van Gaal dicen todo lo contrario. Por ejemplo, clasificó a la selección a la Copa del Mundo luego de la no clasificación al Mundial de Rusia; asimismo, fue primero del grupo A con siente unidades, luego de vencer a Qatar y Ghana, así como el empate con Ecuador.

De igual manera, venció a Estados Unidos 3 a 1 sin muchas complicaciones en los octavos de final, motivo por el cual la selección europea también era favorita para disputar los siete partidos del torneo.

En ese orden de ideas, Van Gaal en sus tres ciclos al mando de Países Bajos, dirigió un total de 65 partidos, con un total de 40 partidos ganados, 19 empates y 4 derrotas, números nada despreciables para el adiestrador.

Ahora bien, el ciclo más recordado del entrenador es entre el 15 de agosto de 2012 y el 12 de julio de 2014, es decir, su segundo ciclo, en donde disputó un total de 29 partidos, con 18 victorias, 7 empates y una derrota. Además, logró disputar las semifinales del Mundial de Brasil, pero quedó eliminada nuevamente con Argentina por la vía del penal.

Asimismo, en su primer ciclo, el cual va desde el 2 de septiembre de 2000 a 10 de noviembre de 2001, Van Gaal dirigió un total de 16 encuentros, con 8 triunfos, 5 empates y 3 derrotas.

Finalmente, se está a la espera de quién será el nuevo entrenador de Países Bajos, ya que en marzo de 2023 iniciará el camino para la clasificación a la Eurocopa 2024, la cual se disputará en Alemania.

Técnico de Croacia calienta la semifinal con Argentina

El pasado viernes, la selección de Croacia clasificó a la semifinal del Mundial de Qatar 2022 tras derrotar a Brasil. Una vez más, así como en octavos de final ante Japón, este seleccionado europeo llevó a la canarinha hasta la definición desde el punto penal, instancia por la que alcanzaron a entrar entre las mejores cuatro selecciones de la Copa del Mundo.

Los 90 minutos en el Education City Stadium terminaron en tablas, por lo que se le dio paso a la prórroga. Al minuto 105 del alargue, Neymar abrió el marcador y parecía que los clasificados serían los suramericanos, pero Bruno Petković tenía otro plan e igualó el juego para llevar el partido a los cobros desde el punto penal.

Con el fallo de Rodrygo en el primer cobro, Croacia se motivó y no desperdició ninguno de sus cuatro disparos, mientras que en Brasil volvió a desperdiciar su oportunidad con Marquihnos y decretó la eliminación de su país. De esta manera, y con una gran actuación del arquero Dominik Livaković, los croatas volverán a disputar la semifinales del certamen mundialista.

Ahora el rival a vencer será Argentina, que también desde el punto blanco dejó en el camino a Países Bajos.

Previo al partido de este martes, el técnico Zlatko Dalić habló en rueda de prensa y dijo que “hay que resaltar que estar entre los cuatro mejores del mundo es algo increíble para un pequeño país como es Croacia, y más dos veces consecutivas. El orgullo que sentimos es increíble”.

Además, indicó que la selección de “Argentina es un equipazo y tiene a Messi”. Es por eso que “ellos tienen más presión” en la definición del primer finalista del Mundial de Qatar 2022.

“Hemos preparado el partido y soy optimista, porque estos jugadores han demostrado su calidad y su potencial”, agregó.

Semifinales del Mundial de Qatar 2022

Argentina vs. Croacia - 13 de diciembre: 2:00 p. m. (hora de Colombia)

Francia vs. Marruecos - 14 de diciembre: 2:00 p. m. (hora de Colombia)

*La transmisión de ambos juegos estará a cargo de DirecTv y en SEMANA Mundial usted podrá encontrar un completo despliegue de todas las noticias.