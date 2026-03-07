Deportes

Este es el once titular más caro que podría tener Colombia en el Mundial 2026: James Rodríguez no aparece

Habría grandes sorpresas en el equipo si se tuviera que elegir a los futbolistas por el valor actual que tienen en el mercado.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

7 de marzo de 2026, 6:21 a. m.
Nómina titular en el último partido amistoso de la Selección Colombia en el 2025.
Nómina titular en el último partido amistoso de la Selección Colombia en el 2025. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Falta cada vez mucho menos para que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Néstor Lorenzo tendrá la dura tarea de decidir a qué jugadores va a llevar para que representen a la Selección Colombia.

El argentino tiene muchas opciones en cada una de las posiciones, aunque está más que claro que hay quienes tienen más posibilidades de ir a la Copa del Mundo por su nivel y por el proceso que han hecho con la amarilla.

Selección Colombia jugará en el país antes de viajar al Mundial 2026
Selección Colombia jugará en el país antes de viajar al Mundial 2026 Foto: AFP

En esta competencia el valor de cada uno de los futbolistas se deja de lado, pues los entrenadores se centran en otros aspectos para hacer la convocatoria y alinear el 11 titular.

No obstante, este debería ser el equipo principal de la Selección Colombia si los deportistas fueran elegidos por el precio que pueden llegar a tener en el mercado, de acuerdo con los números que maneja el portal Transfermarkt.

Deportes

Alberto Gamero decidió su futuro: comunicado oficial del Deportivo Cali tras caer ante Once Caldas

Deportes

Tambalea Gamero: La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Once Caldas

Deportes

Luis Díaz y unas palabras de lujo tras alcanzar los 20 goles con el Bayern: mentalizado en la Selección Colombia

Deportes

Fórmula 1: fuerte accidente en las prácticas del GP de Australia; el piloto fue revisado por los médicos del circuito

Deportes

La reacción del DT del Mönchengladbach tras el gol de Luis Díaz que lo cambió todo: “Duele especialmente”

Deportes

La reacción del diario más importante de Alemania al show de Luis Díaz con gol y asistencia: “Un estilo propio”

Deportes

Pésimo reporte en el Bayern de Luis Díaz, salida de emergencia y preocupación total: “No quiero especular”

Deportes

James Rodríguez toca fondo: su DT reporta nueva lesión, sin debutar en Minnesota United

Deportes

Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Deportes

Gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo es mayor: DT dio parte que retumba en Colombia para el Mundial 2026

Dejan ver la nueva camiseta de la Selección Colombia: filtran la alternativa para el Mundial 2026

En la portería debería estar Kevin Mier, quien actualmente tiene un valor de 7 millones de euros. Sin embargo, el jugador del Cruz Azul en estos momentos está lejos de ser el titular, ya que más arriba aparecen Camilo Vargas y Álvaro Montero.

Los dos centrales titulares, por precio, deberían ser Jhon Lucumí (25 millones de euros) y Davinson Sánchez (18 millones de euros), quienes tienen grandes chances de estar en la Copa del Mundo, por lo que han hecho en los últimos partidos con la tricolor.

Como lateral izquierdo debería de estar Juan Cabal, jugador de la Juventus y quien tiene un precio alrededor de los 9 millones de euros. En cambio, por el lateral derecho estaría Daniel Muñoz, quien vale 27 millones de euros y pese a que es uno de los fijos, hay preocupación por la más reciente lesión que sufrió.

Selección Colombia sufrió la lesión de uno de sus titulares: duda para amistosos de marzo.
Jugadores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

En la mitad de la cancha aparecerían Richard Ríos (22 millones de euros) y a su lado estaría Jefferson Lerma, jugador del Crystal Palace, que tiene un valor de 8 millones de euros. Los dos, si nada extraño pasa, muy seguramente estarán convocados para el Mundial.

En el costado derecho, por valor monetario, tendría que ir Jhon Arias, cuyo precio ronda los 15 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, y hace poco fue vendido al Palmeiras después de su fugaz paso en Inglaterra.

Histórico de la Selección apoya llamado de Falcao al Mundial 2026: recado a los otros delanteros de Colombia

Por la parte izquierda debería estar el que es considerado por muchos como el mejor jugador colombiano en la actualidad: Luis Díaz. El futbolista del Bayern sería el más caro de la plantilla, vale 70 millones de euros.

Como número 10 se tendría uno de las más grandes sorpresas, ya que el puesto por el precio debería estar en manos de Jorge Carrascal (9 millones de euros). James Rodríguez, quien estará fijo en la Copa del Mundo, tiene un costo de 2 millones de euros.

Finalmente, el delantero tendría que ser Jhon Durán que, pese al nivel que ha mostrado en los últimos meses, sigue teniendo un precio de 32 millones de euros.

Este debería ser, según los precios de Transfermarkt, el 11 de la Selección Colombia si la elección se hiciera por el valor que tiene cada uno de los futbolistas.

Más de Deportes

Alberto Gamero entrenador colombiano de fútbol, que dirige al Deportivo Cali.

Alberto Gamero decidió su futuro: comunicado oficial del Deportivo Cali tras caer ante Once Caldas

Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali.

Tambalea Gamero: La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Once Caldas

Luis Díaz celebra su gol 20 con el Bayern.

Luis Díaz y unas palabras de lujo tras alcanzar los 20 goles con el Bayern: mentalizado en la Selección Colombia

Accidente Fórmula en las prácticas del GP de Australia.

Fórmula 1: fuerte accidente en las prácticas del GP de Australia; el piloto fue revisado por los médicos del circuito

Eugen Polanski, DT del Mönchengladbach.

La reacción del DT del Mönchengladbach tras el gol de Luis Díaz que lo cambió todo: “Duele especialmente”

Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach.

La reacción del diario más importante de Alemania al show de Luis Díaz con gol y asistencia: “Un estilo propio”

Luis Díaz y Manuel Neuer.

Pésimo reporte en el Bayern de Luis Díaz, salida de emergencia y preocupación total: “No quiero especular”

Momento exacto de la asistencia de Luis Díaz.

Magistral asistencia de Luis Díaz que impacta el juego colectivo del Bayern: Lo hace muy fácil

Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach.

La tabla de la Bundesliga tras un nuevo triunfo del Bayern con gol de Luis Díaz: Muy cerca del título

Noticias Destacadas