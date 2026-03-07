Este es el once titular más caro que podría tener Colombia en el Mundial 2026: James Rodríguez no aparece

Falta cada vez mucho menos para que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Néstor Lorenzo tendrá la dura tarea de decidir a qué jugadores va a llevar para que representen a la Selección Colombia.

El argentino tiene muchas opciones en cada una de las posiciones, aunque está más que claro que hay quienes tienen más posibilidades de ir a la Copa del Mundo por su nivel y por el proceso que han hecho con la amarilla.

Selección Colombia jugará en el país antes de viajar al Mundial 2026 Foto: AFP

En esta competencia el valor de cada uno de los futbolistas se deja de lado, pues los entrenadores se centran en otros aspectos para hacer la convocatoria y alinear el 11 titular.

No obstante, este debería ser el equipo principal de la Selección Colombia si los deportistas fueran elegidos por el precio que pueden llegar a tener en el mercado, de acuerdo con los números que maneja el portal Transfermarkt.

En la portería debería estar Kevin Mier, quien actualmente tiene un valor de 7 millones de euros. Sin embargo, el jugador del Cruz Azul en estos momentos está lejos de ser el titular, ya que más arriba aparecen Camilo Vargas y Álvaro Montero.

Los dos centrales titulares, por precio, deberían ser Jhon Lucumí (25 millones de euros) y Davinson Sánchez (18 millones de euros), quienes tienen grandes chances de estar en la Copa del Mundo, por lo que han hecho en los últimos partidos con la tricolor.

Como lateral izquierdo debería de estar Juan Cabal, jugador de la Juventus y quien tiene un precio alrededor de los 9 millones de euros. En cambio, por el lateral derecho estaría Daniel Muñoz, quien vale 27 millones de euros y pese a que es uno de los fijos, hay preocupación por la más reciente lesión que sufrió.

Jugadores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

En la mitad de la cancha aparecerían Richard Ríos (22 millones de euros) y a su lado estaría Jefferson Lerma, jugador del Crystal Palace, que tiene un valor de 8 millones de euros. Los dos, si nada extraño pasa, muy seguramente estarán convocados para el Mundial.

En el costado derecho, por valor monetario, tendría que ir Jhon Arias, cuyo precio ronda los 15 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, y hace poco fue vendido al Palmeiras después de su fugaz paso en Inglaterra.

Por la parte izquierda debería estar el que es considerado por muchos como el mejor jugador colombiano en la actualidad: Luis Díaz. El futbolista del Bayern sería el más caro de la plantilla, vale 70 millones de euros.

Como número 10 se tendría uno de las más grandes sorpresas, ya que el puesto por el precio debería estar en manos de Jorge Carrascal (9 millones de euros). James Rodríguez, quien estará fijo en la Copa del Mundo, tiene un costo de 2 millones de euros.

Finalmente, el delantero tendría que ser Jhon Durán que, pese al nivel que ha mostrado en los últimos meses, sigue teniendo un precio de 32 millones de euros.

Este debería ser, según los precios de Transfermarkt, el 11 de la Selección Colombia si la elección se hiciera por el valor que tiene cada uno de los futbolistas.