Este es el salario de Catalina Usme, jugadora de la Selección Colombia y delantera del América de Cali

Catalina Usme besando el escudo de Colombia luego de marcar el único gol del partido. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Queremos seguir haciendo historia, queremos avanzar más. Este no puede ser el techo de este equipo. Ahora hay que pensar en Inglaterra. Estoy muy feliz, tengo muchas emociones en mi cabeza, pero quiero más. Quiero enfrentar a Inglaterra”, dijo en zona mixta.

La máxima goleadora de la Selección también aprovechó para expresar el orgullo por sus compañeras que lograron una hazaña histórica. “Este equipo es maravilloso, me siento supremamente orgullosa de estar acá, de estar con ellas y de estar haciendo lo que estamos haciendo”, agregó.

La deportista de 33 años de edad no se amilanó con el rival que tendrán en frente, quienes son unas de las favoritas del Mundial. “Tenemos que seguir soñando porque este equipo tiene con qué, podemos seguir avanzando”, sentenció.

Este es el salario de Catalina Usme

Aunque no se tiene una cifra exacta, sitios especializados estiman que la goleadora colombiana tiene un patrimonio de aproximadamente cinco millones de dólares.

MELBOURNE, AUSTRALIA - 8 DE AGOSTO: Aficionados colombianos celebran el gol anotado por Catalina Usme de Colombia durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 entre Colombia y Jamaica en el Estadio Rectangular de Melbourne el 8 de agosto de 2023 en Melbourne, Australia . (Foto de Alex Pantling - FIFA/FIFA vía Getty Images) | Foto: FIFA via Getty Images

“Son años de luchar”: Catalina Usme rompe en llanto tras la clasificación de Colombia a cuartos del Mundial Femenino

“La verdad no pensé mucho, solo cuando el balón venía pensé en controlar bien para que me quedara un remate muy fuerte, que es mi fortaleza. Tuve la cabeza fría. Hoy me levanté muy tranquila y con la certeza de que sacaríamos el partido adelante con mucha inteligencia y gloria Dios que se da un bonito gol para estas instancias definitivas”, indicó sobre el gol Catalina Usme.