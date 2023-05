Estos son los convocados del director técnico interino de Independiente Medellín para enfrentar a Once Caldas

Este jueves 11 de mayo será el primer partido del Deportivo Independiente Medellín luego de la salida de su entrenador David González. Los directivos del poderoso decidieron terminar el contrato con el exarquero y jugársela con un técnico interino a falta de solo tres partidos y con todas las posibilidades de clasificación para el equipo antioqueño.

El Medellín decidió que el equipo lo tomaran, interinamente, Sebastián Botero, quién tiene como asistente al exjugador de Atlético Nacional, Francisco Najera. Ellos dos serán los encargados de clasificar al DIM a cuadrangulares mientras los directivos confirman quién será el nuevo entrenador del equipo.

David González - Foto: DIMAYOR

La primera prueba que tendrá el cuerpo técnico interino será este jueves ante Once Caldas, en partido que se había aplazado por los conciertos que hubo estos meses en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Una ventaja que tiene ‘el poderoso’ es que sus últimos tres partidos serán jugando como local, por lo que de ganar este jueves y vencer a sus otros dos rivales en el Atanasio, el equipo rojo y azul de Antioquia garantizará su presencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

En la convocatoria de Botero sobresale el regreso de Daniel Torres, jugador fundamental en el esquema del Independiente Medellín y que no pudo estar ante Deportivo Pereira por acumulación de tarjetas. Por lo que se espera que con estos 19 jugadores el DIM derrote a un Once Caldas que viene entusiasmado luego de vencer a Junior de Barranquilla.

[🔴🔵] Convocados para el juego pendiente por la fecha 15 ante Once Caldas, este jueves en el Atanasio.

Presentados por @Cotrafa_co #MásFuertesJuntos pic.twitter.com/VSkZTiO9jf — DIM (@DIM_Oficial) May 10, 2023

De ganar Medellín este partido aplazado llegará a los 25 puntos, lo que le significará dormir este jueves entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, a menos que Independiente Santa Fe derrote a Atlético Nacional. Sin embargo, el equipo paisa daría un paso importante en busca de su clasificación.

No obstante, no se espera un partido fácil con Once Caldas. Ya que, pese a que el equipo blanco se encuentra eliminado, está peleando por alejarse de los puestos de descenso. Y aunque llevaba varios partidos sin conocer la victoria, el pasado fin de semana derrotaron al Junior, lo que puede significar un impulso en la moral para estos últimos partidos.

Junior tomó drástica decisión con Luis ‘Chino’ Sandoval tras sus actos de indisciplina

De acuerdo a lo revelado a lo largo de la semana, después de la derrota frente a Once Caldas en Manizales, que les complicó la clasificación a cuadrangulares, el cuerpo técnico decidió darles un día libre para que disfrutaran con sus familias y recargaran baterías de cara a las dos jornadas restantes.

Pues bien, al día siguiente, el domingo 7 de mayo, varios jugadores se habrían encontrado para departir. Según información conocida por SEMANA, el ‘Chino’ Sandoval, Walmer Pacheco, José Ortiz, César Haydar y Ómar Albornoz se dieron cita en el municipio de Santo Tomás, sur del Atlántico. Al parecer, comenzaron a ingerir bebidas alcohólicas en las denominadas “cavas” de un establecimiento comercial.

Once Caldas VS Junior. - Foto: Dimayor.

Aunque aún se desconoce el nombre del lugar, los presuntos implicados habrían extendido la polémica celebración hasta la madrugada del lunes.

Hasta ahí nadie tenía conocimiento de lo sucedido, pero el escándalo estalló porque el equipo fue citado ese mismo día para iniciar las prácticas de cara a la preparación del próximo juego. En medio del saludo inicial, el entrenador se percató del estado de embriaguez de Sandoval.

La situación rápidamente saltó a la luz pública y un gran sector de la hinchada empezó a pedir la salida de Sandoval, aun sin conocer los otros jugadores que habían estado departiendo con él en la noche del domingo.

El ‘Bolillo’ Gómez, molesto por el comportamiento de sus dirigidos, se paró en la raya y decidió separarlos del resto del equipo de cara al duelo de este fin de semana frente al Deportivo Pereira en condición de local, incluso cuando varios de ellos son piezas claves en el andamiaje de la defensa y el ataque.

Luis 'El Chino' Sandoval, jugador del Junior de Barranquilla. - Foto: Instagram @luis.sandoval9 - A.P.I.

Pero el que más llevó del bulto fue el Chino, al que le rescindirán el contrato este jueves y lo dejarán como jugador libre para que defina lo que sucederá con su futuro.

Esta es la segunda vez que Sandoval separa sus caminos con Junior, pues ya había sucedido algo similar a mediados de 2021, cuando dejó la disciplina del cuadro rojiblanco y recaló en Bogotá con la camiseta de Fortaleza. Tras su buen rendimiento, terminó en Águilas Doradas, luego volvió al Barranquilla FC y allí recibió de Arturo Reyes la oportunidad de regresar al Junior.

Esta temporada, el Chino ya había marcado tres goles con Junior, uno de ellos en la fecha 17 ante Millonarios, tanto que decantó la balanza a favor de los junioristas y les permitió entrar de lleno en el grupo de los ocho.