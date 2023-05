Exesposa de Dani Alves tiene un plan para intentar conseguir la libertad del jugador brasileño: ¿de qué se trata?

Intentando demostrar su arraigo en Barcelona y negar que exista “riesgo de fuga” ―uno de los motivos por los que la Fiscalía se opone a su libertad provisional―, la exmujer del jugador Dani Alves, Dinora Santana, y sus dos hijos, llegaron este jueves 4 de mayo a la ciudad de Barcelona.

Abrumada por la cantidad de medios de comunicación que estaban esperándoles en el aeropuerto, la brasileña aseguró que “por supuesto” confía en la inocencia del futbolista, quien está en prisión desde el 20 de enero por haber violado presuntamente a una joven en una discoteca el pasado 30 de diciembre: “Eso 100 %. Nunca ha habido duda”, dijo.

Acompañada por su actual pareja y por los hijos que tuvo con Alves, Dani y Victoria ―de 16 y 15 años, respectivamente―, Dinora dejó en el aire cuándo podrán visitar al deportista en la prisión de Brians 2 y explicó que el motivo principal de su viaje no es otro que “buscar colegio” para los niños, que el próximo curso comenzarán una nueva vida en Barcelona para estar cerca de su padre.

Tal y como aseguró, próximamente regresarán a Brasil y será en septiembre, cuando se establezcan en España definitivamente, demostrando así el arraigo con el que la defensa del futbolista intenta conseguir su libertad provisional a la espera de que se celebre el juicio. “Ojalá, ojalá”, dijo, confiando en que su mudanza a Barcelona ayude a Dani a salir de la cárcel.

Desmarcándose completamente de las informaciones que apuntan a que la familia de Alves ha ‘obligado’ a Joana Sanz a abandonar la casa que compartía en Barcelona con el brasileño, Dinora dejó claro que no se alojará en el que fue el hogar conyugal de su exmarido y la modelo: “Yo tengo mi propia casa en Barcelona”.

Dani Alves tiene serios líos con la justicia. Desde enero está recluido en un centro penitenciario. - Foto: AFP

“No sé nada de Joana de verdad. No sé nada de su matrimonio, eso no me incumbe” añadió, respondiendo con un revelador suspiro a las preguntas acerca de qué tipo de relación mantiene con la canaria después de que se haya especulado con que la familia del futbolista no se ha tomado nada bien que rompa su matrimonio en el peor momento posible para Dani.

Defensa de Dani Alves volvió a pedir su libertad provisional

Los abogados del futbolista Dani Alves volvieron a pedir su salida en libertad provisional, días después de su nueva declaración ante la jueza que investiga la presunta violación por la que le denunció una mujer en Barcelona.

La defensa del jugador, a quien la Audiencia de Barcelona ya denegó en febrero su primer pedido para quedar en libertad a la espera de juicio, afirma que Alves “puede y quiere defenderse y no eludirá el proceso”, de acuerdo a un comunicado emitido este jueves.

Para sus abogados, que aseguran basar su petición en la aportación de pruebas videográficas que confrontan el relato de la denunciante, el “riesgo de fuga es impensable” y proponen la posibilidad de que se le imponga una fianza y la retirada de sus dos pasaportes (español y brasileño).

Alves se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 20 de enero, por una causa abierta por un presunto delito de agresión sexual, que en España comprende la violación. Una joven lo acusa de haberla violado en los baños del reservado de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre.

Fachada de la discoteca Sutton en Barcelona, donde presuntamente ocurrió el caso de abuso sexual por parte de Dani Alves. - Foto: AFP

La posibilidad de fuga, precisamente, fue uno de los motivos que argumentó la Audiencia de Barcelona para denegar su primera petición de libertad.

En aquella ocasión, el tribunal tampoco aceptó otras medidas alternativas como la retirada del pasaporte al considerar que, en caso de que viajara a Brasil, sería muy difícil tramitar su entrega a España, ya que el país sudamericano no suele extraditar a sus ciudadanos.

Esta nueva petición, ahora ante el juzgado de instrucción, se produjo poco después de que Alves reafirmara ante la magistrada que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante, en una comparecencia solicitada a petición propia.

El reconocido deportista, durante los meses que ha estado ligado a esta denuncia, ha tenido múltiples traspiés en su defensa. - Foto: AFP

En su primera declaración, el día de su detención, el jugador, que inicialmente negó conocerla, cambió varias veces de versión y acabó admitiendo que habían mantenido relaciones consensuadas.

Futbolista más laureado de la historia, con 43 títulos, Alves vivió la etapa más gloriosa de su carrera en el Barça, entre 2008 y 2016, cuando junto a nombres como Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta conquistó 23 trofeos, pero militó también en equipos como el París Saint-Germain o el Pumas mexicano.

En Catar, se convirtió en el futbolista brasileño de más edad alineado en un Mundial.

*Con información de Europa Press y AFP