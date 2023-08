Extécnico campeón con América toca la puerta del club y hace guiños para regresar: “Sé que algún día voy a volver”

Sobre este tema fue consultado el actual técnico del Deportes Tolima, quien no escatimó y sentenció su regreso a la mecha, pues el cariño es enorme. “Sé que algún día voy a volver a América, por una cuestión lógica. Nosotros en ese proceso de América, cuando salimos campeones la hinchada me regaló una bandera con mi cara y la Copa”, dijo en charla con AS.