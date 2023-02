Extécnico de Once Caldas, ¿amenazado y ‘cajoneado’ por los jugadores? Contó todo lo que sufrió

El fútbol colombiano busca resultados, pero no aguanta procesos si las victorias no llegan pronto. Los primeros en salir a ‘volar’ son los entrenadores, tal y como le pasó recientemente a Diego Corredor. El profesional de 41 años, tras haber iniciado 2023 de manera negativa con su equipo, recibió la notificación de haber sido despedido del cargo precisamente por no lograr triunfos, pues la dirigencia consideró que con la incorporación que hizo en el mercado de fichajes se debería estar cumpliendo un mejor papel a la altura que llevaba la liga.

Lastimosamente, lo deportivo se cruzó con la vida personal para el tunjeño y al despedirse de allí, confesó haber sufrido amenazas de muerte en su contra: “La vida es así, pero repito que la imagen que tengo de la gente en Manizales para mí es muy buena, me siento como en casa. Y lo que está pasando sé que no es el sentir de la hinchada, de la barra, pero sé que en Manizales hay gente que valora y reconoce algo de lo que se ha hecho”.

Ahora, días después volvió a tener contacto con la prensa y fue consultado sobre si sintió que hubo ‘cajón’ por parte de sus dirigidos: “Ningún jugador va a decir ‘saquemos a un entrenador’, pero a veces las actitudes a la hora de, por ejemplo, cuando el jugador no juega o se bloquean porque se toma una decisión que no es y los que no juegan no se entrenan bien, ahí hacemos que un entrenador se vaya. Ningún jugador lo piensa, pero tal vez actúan de una forma que no es y al final se bloquean porque los resultados no se dan”.

“Yo no creo que haya maldad y como ellos mismos lo dicen, el fútbol todo lo cobra, cuando uno obra mal, más adelante cobra. Con todos tuve una buena relación, admiraban mi trabajo, siempre fui de frente y dije que tomaba las decisiones con justicia. Hay que tirar todos para el mismo lado, pero yo no sentí cajón en ningún momento”, complementó.

Haciendo una autocrítica sobre lo ocurrido, puso en primera medida su culpabilidad por no haber logrado los resultados esperados: “Inicialmente, aceptar la responsabilidad porque esto es de resultados y cuando no se dan, se viven todos estos momentos. El año pasado se venía haciendo bien el proceso, pero lastimosamente no se clasifica y este año iniciamos con un ambiente tenso hacia mí porque la afición quería cambiar de entrenador, pero cuando se habló con la junta y se hizo el análisis, vi el respaldo de ellos y decidimos continuar”.

A la par de lo presentado en el ámbito deportivo, dijo que el maltrato en el espectro personal hizo acelerar todo para que se desencadenara su partida de Manizales: “Esto es de resultados, no se nos dieron las primeras fechas y no había tiempo, necesitaba arrancar ganando para calmar a los hinchas. Desafortunadamente, se dan estas cosas de las amenazas que empañan el fútbol, pero aprendiendo de todo lo que se vive”.

Para concluir, se mostró tranquilo de la experiencia que ha tenido y visualizó aunque sin claridad, su futuro en el fútbol: “Vamos a descansar unos días, está empezando el torneo y pienso que hasta mayo podrá haber alguna posibilidad porque no podemos estar en la raya, pero la intención es descansar. Fueron casi 18 meses en una plaza complicada y hay que tener el cuero duro por la exigencia porque la gente quiere ver al equipo en las finales y es una exigencia alta. Vamos a esperar la mejor posibilidad. Siento que me gradué como entrenador ahora sí”.