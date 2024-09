Falcao García sacó a la luz intimidad en Millonarios; no se guardó nada y causó sorpresa

El centrodelantero Radamel Falcao García es uno de los mejores refuerzos que ha tenido el fútbol profesional colombiano. En el más reciente mercado de pases, llegó a Millonarios procedente del Rayo Vallecano de España.

Este viernes, 27 de septiembre, el atacante le concedió una entrevista a La Luciérnaga de Caracol Radio. En medio de la charla, el exjugador del Manchester United de Inglaterra y del Mónaco de Francia reveló intimidades sobre el plantel de Millonarios.

Manifestó sin tapujos que está muy feliz en el equipo que es dirigido actualmente por Alberto Gamero y que el grupo es “impresionante”, aunque no se guardó nada para señalar que le falta conocer a sus compañeros.

“Me he sentido espectacular, tenemos un grupo de trabajo y humano impresionante. Me falta conocerlos más, romper el hielo, cada vez interactuamos más, les voy sacando cositas, historias, me hacen reír. Estoy disfrutando mucho en este plantel”, reveló el Tigre, en palabras recogidas por As Colombia.

Falcao García, delantero de Millonarios. | Foto: Millonarios FC

Más palabras de Falcao García

Su lesión antes del Mundial de Brasil 2014. “Yo había vivido esa situación ocho años atrás, tenía esa experiencia de lo que iba a vivir. Es un proceso de recuperación, es volver a aprender a caminar. Fue muy duro no poder ir al Mundial, fue un golpe psicológico por lo que significaba para mí estar en ese primer Mundial y lo influyente que había sido en la eliminatoria y llegaba en un momento óptimo de mi carrera. Había que luchar, seguir adelante y gracias a Dios volví a la Selección y jugué un Mundial”.

Dos goles en especial con la Selección Colombia. “Con la Selección, el penal a Chile porque nos llevó al Mundial y el del Mundial de Rusia. He tenido la oportunidad de ser determinante en finales. Con Porto en la Europa League ganamos 1-0 con gol mío. Y con Atlético de Madrid en dos de las tres finales hice goles, es muy importante, es darle al equipo lo que esperan de ti”.

Jugar en el fútbol profesional colombiano. “Venir a Colombia en esta etapa de mi carrera y disfrutar de lo que estoy viviendo es algo impagable. Estoy muy agradecido con la gente de Millonarios y en todas las ciudades en las que he estado me han manifestado mucho cariño”.

Radamel Falcao García. | Foto: AFP