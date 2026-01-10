Deportes

Falcao no fue el último: Millonarios confirma nuevo fichaje y llega desde el exterior

El conjunto embajador se sigue reforzando para disputar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana en este 2026.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de enero de 2026, 4:45 p. m.
Falcao García vuelve para un tercer ciclo en Millonarios
Falcao García vuelve para un tercer ciclo en Millonarios Foto: Getty Images

Tras confirmarse el regreso de Radamel Falcao García, había dudas en la hinchada de Millonarios sobre el éxito de la negociación por el argentino Rodrigo Contreras.

A pesar que sumaron al Tigre como nuevo delantero, en el conjunto embajador mantuvieron su palabra y continuaron las gestiones para firmar el préstamo por un año.

Contreras todavía no ha sido anunciado en las redes sociales de Millonarios, sin embargo, ya tiene todo listo para convertirse enfundarse la camiseta albiazul.

“Rodrigo Contreras será oficializado como nuevo jugador de Millonarios una vez reciba el documento final de Everton de Viña del Mar”, indicó el periodista Guillermo Arango. “El delantero argentino llega a préstamo por un año y ya entrena en Buenos Aires”, aseguró.

De esa manera, Millonarios pondrá fin a su mercado de fichajes y enfocará toda su atención en los tres amistosos que se aproximan en territorio argentino.

Luego de eso, volverán a Colombia y prepararán los últimos detalles para el debut en la liga local contra Atlético Bucaramanga.

Aunque la fecha de inicio todavía no se ha conocido por problemas con el Estadio Alberto Grisales de Rionegro, la Dimayor espera programar la primera fecha para el próximo fin de semana.

Los hinchas de Millonarios son los más ansiosos por ver de regreso a Falcao García en la Liga BetPlay, además de conocer a los nuevos jugadores que fueron incorporados entre diciembre y enero.

Hernán Torres, contento con los refuerzos

En total, fueron siete los fichajes del conjunto embajador, algunos de experiencia como Carlos Darwin Quintero y otros que vienen de hacer la mejor campaña de su carrera, como es el caso de Sebastián Valencia.

Esta es la lista de jugadores que llegaron para 2026:

  • Carlos Darwin Quintero (Deportivo Pereira)
  • Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF)
  • Julián Angulo (Llaneros)
  • Mateo García (Once Caldas)
  • Rodrigo Ureña (Universitario de Perú)
  • Radamel Falcao García (Libre)
  • Rodrigo Contreras (U de Chile)

Hernán Torres se mostró contento por la gestión de la dirección deportiva y dejó claro que tiene herramientas para pelear por todos los objetivos trazados en este año. Además de la Liga BetPlay, Millonarios disputará la fase preliminar de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.

“Han venido porque el club los eligió, por su capacidad, característica y condiciones. Esperemos que por lo que los han traído, puedan cumplir”, aseguró el DT.

Millonarios viene de un semestre difícil en el que quedó por fuera de los cuadrangulares y tuvo bajas sensibles por lesión. Además de los fichajes ya referenciados, el conjunto capitalino recupera a un bastión en la defensa, como es Andrés Llinás, y disfrutará de una versión mejorada del capitán, Mackalister Silva.

