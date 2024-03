Falcao, pese a ser borrado de la Selección Colombia, no desperdició momento para acercarse a Néstor Lorenzo

Esa situación cambió por completo la vida de Radamel y su carrera deportiva, esta última se fue en picada, el colombiano pasó por grandes clubes como Manchester United, Chelsea y Galatasaray, pero no volvió a lo más alto de su nivel. Actualmente, el número 9 juega en el Rayo Vallecano de la Liga de España, pero no ha logrado quedarse con la titular, apenas entra en los últimos minutos de los partidos.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Esto ha llevado a que Falcao no sea convocado a la Selección Colombia, hay otros jugadores en su misma posición que están en mejor nivel que él y destacan en cada uno de sus clubes, por lo que Néstor Lorenzo, entrenador del combinado patrio, ha decidido apostar por ellos. Hace algunos días, el delantero reveló que mantiene contacto con el técnico y conoce los motivos por los que no es llamado.

Falcao estuvo cerca de Néstor Lorenzo

Pese a no ser llamado, Falcao siempre ha mostrado un gran interés y amor por la Tricolor, por lo que no pierde oportunidad para estar cerca de sus compañeros. Radamel no desperdició que la Selección jugó un amistoso contra Rumania en el Estadio Cívitas Metropolitano, en España, un preparativo para la Copa América que se jugará en Estados Unidos.