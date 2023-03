Falcao reveló el sorpresivo equipo que quiso ficharlo y estuvo “muy cerca” de lograrlo

Durante la más reciente semana se le ha visto a Falcao García muy cercano a sus seguidores en su cuenta personal de Twitter. En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, el goleador histórico de la selección Colombia ha seleccionado algunos cuestionamientos de sus seguidores, para contar algunos temas inéditos que aún no habían sido revelados de su carrera deportiva.

Falcao ha sido condenado a la suplencia esta temporada - Foto: Getty Images

Uno de los más recientes, fue el de un usuario que le preguntó directamente por la posibilidad de haber sido fichado en España por un equipo histórico: “Hay un rumor, que dice que ese verano estuviste muy cerca de fichar por el Real Zaragoza. ¿Qué hay de cierto?, gracias”, fue la pregunta del fanático. Pasados algunos segundos, el futbolista samario respondió de forma categórica: “Sí, muyyyy cerca”.

Esta revelación, toma completamente por sorpresa a los fanáticos del ‘Tigre’ que pensaban su carrera en Rayo Vallecano hasta el final de esta temporada (2022/2023) no había tenido ofertas. De haberse dado dicho paso, Falcao habría llegado al club español de segunda división a ser compañero de Rafael Fuentes, lateral joven de la Tricolor que dio su primer salto al balompié europeo desde Junior de Barranquilla y ha tenido grandes actuaciones.

Falcao fue titular ante Guatemala - Foto: AFP

En cuanto al futuro del máximo goleador en la historia de la selección Colombia, se esperan noticias durante los próximos meses, luego de que su contrato con el Rayo Vallecano esté cerca de culminar (mediados de 2023) y ya ya se hayan escuchado propuestas para el atacante de 37 años. Entre los países que han sonado donde no se precisan equipos, están México, Estados Unidos con el poderío económico de la MLS y Malasia.

Tratado de ‘desagradecido’ en River Plate

El pasado lunes, el futbolista cafetero también usó su cuenta de Twitter como acostumbra hacerlo para realizar una publicación. En esta, quiso adjuntar una foto suya de hace 18 años cuando se estrenó con el cuadro de Buenos Aires y adicionalmente, colocar este sentido mensaje: “Ya han pasado 18 años de mi debut con la camiseta de @RiverPlate. Momento que jamás olvidaré. Cuatro minutos de un partido ante Instituto que marcaron mi vida para siempre”.

Entre cientos de mensajes positivos que hacían recíproco el amor entre el samario y los seguidores argentinos, hubo uno que generó sorpresa porque desestimó el amor unísono de toda la afición y dejó en duda que fuera tan ídolo como se piensa: “Y se cumplen 18 años que no regresó al club que le dio todo…eso no se perdona tampoco”, dijo un usuario de la plataforma.

Falcao García jugó en River Plate entre los años 2005 y 2009. - Foto: Getty Images

Al parecer, a Falcao no le habría gustado nada lo dicho por este seguidor de River Plate y de inmediato al darse cuenta lo que había escrito, le refutó así: “Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a porto y ganara dinero”.

“River te dio todo y está perfecto…pero no me respondes a la pregunta de por qué no volviste en estos 18 años @FALCAO”, terminó diciendo el seguidor en medio del ‘agarrón’ que tuvo con Falcao en Twitter.